Від культового дизайнера Louis Vuiton: розсекречено найнестандартніший Maybach

У розробці Project Maybach брав участь стиліст Louis Vuitton Вірджил Абло, який пішов із життя. Авто вийшло дуже оригінальним.

Mercedes-Benz презентували разючий концепт-кар Project Maybach. Так німецький концерн вирішив вшанувати пам'ять креативного директора Louis Vuitton Вірджила Абло, який пішов із життя, адже саме він є одним із творців авто. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Project Maybach — електричне позашляхове купе Фото: Mercedes-Benz

Вірджил Абло працював над Project Maybach разом із шеф-дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенером. Разом вони створили велике двомісне позашляхове купе завдовжки 6 м.

[ + – ] Сидіння в салоні розкладаються Фото: Mercedes-Benz

Концепт-кар приваблює довгим капотом, високою віконною лінією і похилим дахом, підкресленим сталевими дугами (вони утримують багажник). У передній частині зімітована решітка радіатора Maybach, а круглі діодні фари та ліхтарі прикрашені логотипами бренду. Автомобіль має високий кліренс і величезні позашляхові шини.

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В обробці салону переважає бежева шкіра. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери. Сидіння можна розкласти та створити в салоні два спальні місця.

[ + – ] Лінію даху підкреслюють дуги Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Project Maybach не розголошують, заявлено лише те, що це електромобіль. Авто зможуть побачити усі охочі в музеї сучасного мистецтва в Маямі.

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