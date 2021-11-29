Помер Вірджил Абло. Яким ми запам'ятаємо засновника бренду Off-White

Вірджил Абло зумів прожити коротке, але дуже яскраве життя. За кілька місяців до смерті він побував у Києві.

28 листопада світ моди сколихнула шокова новина: у віці 41 рік помер засновник бренду Off-White і креативний директор чоловічої лінійки одягу бренду Louis Vuitton Вірджил Абло. Фокус зібрав найцікавіші факти з короткого, але дуже яскравого життя талановитого дизайнера.

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Ді-джей з дипломом архітектора

Батьки Вірджила Абло, емігранти з Гани, були твердо впевнені, що Америка — це країна можливостей, і якщо їхній син зростатиме там, він обов'язково стане визначною людиною. Як зізнавався сам Вірджил в інтерв'ю журналу System, народившись у 1980 році в містечку Рокфорд (штат Іллінойс), він жив як типовий американський підліток і вважав, що в нього все чудово, оскільки його родина вирвалася із країни третього світу.

Хлопець захоплювався рок-н-ролом, репом і скейтбордингом, тобто усім, що було пов'язано з лайфстайлом, а його друзі були бунтарями. Тоді він ще нічого не знав про моду, незважаючи на те, що його мати добре шила.

Батько бачив сина інженером, та й сам Вірджил вважав, що він дуже багатьом завдячує батькові, тому пішов на цю спеціальність та отримав ступінь бакалавра з цивільного будівництва у Вісконсинському університеті, а потім ступінь магістра архітектури в Іллінойському технологічному університеті.

[ + – ] Вірджил Абло 30 вересня 1980, Рокфорд — 28 листопада 2021

Людина епохи Відродження

На п'ятому році навчання спеціальності Вірджил потрапив на курс з історії мистецтв в Іллінойському технологічному інституті, і це стало для нього переломним моментом. Пізніше у світі моди його назвуть "людиною епохи Відродження". За словами Абло, коли він дізнався про цю епоху й Караваджо, його свідомість перекинулася на 180 градусів.

Він зізнавався, що думка про те, що в мистецтві можна щось винаходити, "відправила його в нокаут".

"Й ось я приходжу в корпус Міса ван дер Рое: про архітектуру нічого не знаю, із собою у мене тільки книга з репродукціями Караваджо; входжу в Crown Hall — і в мене перехоплює подих. З цього і почалося моє навчання за спеціальністю "основи модернізму й міжнародного стилю". Того ж року, коли я вступив, Рем Колхас якраз закінчив будівництво навчального корпусу. Тобто я опинився там рівно в той час, коли Рем Колхас і Майкл Рок читали лекції в будівлі з тунелем, яким ходили справжні потяги. Сьогоднішній я народився саме в той момент", — наголошував Абло.

Книга Рема Колхаса Content, в якій автор розповідав про свою роботу в Prada, досліджує продажі, інноваційне мислення і неконцептуальний дизайн, стала для Вірджила відправною точкою та мотивувала його осягати знання.

"Розуміння художнього та теоретичного складника архітектури вказали мені на мій шлях. На той момент я був зачарований модернізмом", — говорив Абло.

[ + – ] Супермодель Белла Хадід поділилася своєю скорботою через смерть Абло

Хлопець, який знається в дизайні, музиці та культурі

У моду Вірджил Абло потрапляє у 2009 році. Він прийшов працювати в римський офіс модного будинку Fendi, який якраз набирав стажистів. Трампліном у світ індустрії для нього став дзвінок репера Каньє Веста, який співпрацював із Fendi, котрий подзвонив йому і сказав:

"Привіт, я чув про хлопця з Чикаго, який знається в дизайні, музиці та культурі".

Вони дуже швидко порозумілися, оскільки однаково знали, що таке бути бідним і пригніченим, а також мали загальне уявлення про те, як соціальна повістка впливає на культуру.

У 2010 році Вірджил очолив рекламну агенцію репера Donda. Уже через рік Каньє призначає Абло арт-директором його спільного альбому з Jay-Z Watch the Throne, який став одним із найуспішніших для обох реперів.

[ + – ] Вірджил Абло та Каньє Вест Фото: Соцсети

"Це був відмінний досвід — застосовувати на практиці те, чому навчився. Каньє говорив, що коли стаєш настільки знаменитим, ти воротар із ключами від усього світу", — згадував дизайнер.

У 2012 році Абло вирішує зайнятися дизайном одягу та відкриває свій перший бутік стрітвір-одягу Pyrex Visio, продаючи вінтажні колекції знаменитих американських брендів, на які наносив власні малюнки, більшість з яких були геометричними принтами.

Це збільшувало вартість речей у кілька разів і тоді Абло зрозумів, наскільки унікальність впливає на успіх бренду.

Того ж року він запускає лейбл Off-White.

Off-White — троянський кінь Вірджила Абло

"Я вигадав Off-White як спосіб говорити про расові питання. Off-White — це колір між чорним і білим, але моя версія цього "проміжного стану" має деякий підтекст. Це чисте полотно, шматок не зовсім білого матеріалу, який мільйони художників можуть використовувати як завгодно, щоб надати йому цінності та значення. Off-White — це сучасна версія модного бренду. Для мене це троянський кінь", — говорив Абло.

За цими назвами Вірджил створював кросівки, штани, футболки, кепки, сумки та багато іншого з логотипом у вигляді двох перехрещених стрілок. При цьому прості на перший погляд речі ставилися за ціною преміум-класу та були доступні далеко не всім.

"Off-White діє як бренд сегменту luxury, але за духом він пов'язаний з расовими питаннями, молодіжною культурою і глобалізацією", — зізнавався Абло.

[ + – ] Колекція Off-White Fall Winter 2021/2022

Незважаючи на вартість, речі бренду здобули світове визнання, а в 2014 році Off-White потрапив у фінал найпрестижнішої премії для молодих дизайнерів LVMH, і тоді з'явилася перша жіноча колекція.

Вік його клієнтів — "від 18 до Селін Діон, тобто приблизно 50".

"Я оперую величезною базою знань, які я в себе увібрав і до яких належу особливим чином. Off-White — це я, чорний художник, замаскований під модний бренд, замаскований під діджея, або як ще там мене називають. Я сам задаю собі курс, використовуючи власний бренд для того, щоб робити особливі проєкти", — ділився дизайнер, який зробив свій бренд одним із найуспішніших у світі.

Від любові до ненависті та назад

У 2018 році Вірджил Абло входить до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time і тоді він стає першим афроамериканцем, який обійняв посаду креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton. На показ своєї першої колекції цього бренду Вірджил вийшов у сльозах.

[ + – ] Вірджил Абло не зміг стримати емоцій

За своє коротке життя Абло в одних людей викликав захоплення, і вони називали його найбільш талановитим дизайнером і менеджером, здатним продавати світшоти по $1 000, а інші вважали, що він — самозванець і вбивця стилю та краси. При цьому він нікого не залишав байдужим.

У 2019 році, дізнавшись про свій діагноз, дизайнер вирішив час, що залишився, присвятити творчості, оскільки розумів, що з такою рідкісною та агресивною формою раку він довго не протягне.

[ + – ] Ще за місяць до смерті Абло був сповнений творчих планів

Вірджил творив, займався музикою та подорожував. 5 вересня у просторі Kureni у Києві Вірджил Абло зіграв діджей-сет. Тоді ніхто й уявити не міг, що жити йому залишилося всього нічого.

[ + – ] Вірджил Абло у Києві, вересень 2021

За кілька місяців до смерті він представив колекцію дизайнерського посуду, а також встиг випустити лінійку дитячого одягу.