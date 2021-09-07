Креативний директор Louis Vuitton представив колекцію дизайнерського посуду

Вартість посуду з колекції починається від $245. Найдорожча річ — чайник, який коштує $720.

Американський модельєр і дизайнер одягу, який обіймає посаду художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton, а також засновник бренду Off-White Вірджил Абло вирішив спробувати свої сили не тільки в створенні одягу класу люкс, але і в предметному дизайні. На своїй сторінці в Instagram він представив колекцію абсолютно білого посуду, прикрашеного графіті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Для цього Абло скооперувався з італійською маркою декору для дому Ginori 1735, яка веде свою історію ще з XVIII століття, і разом вони створили обмежену колекцію посуду під назвою For Home. Клієнтам бренду пропонуються чайний сервіз із блюдцем, тарілки і чайники. Усі вироби, як говорилося вище, абсолютно білого кольору, прикрашені чорними малюнками у вигляді графіті. Таким способом була досягнута задумка авторів з'єднати воєдино традиційний стиль та естетику вулиць.

За словами Абло, спочатку на чайниках і блюдцях була золота канва, але потім її вирішили прибрати.

Побачити нову колекцію посуду від іменитого дизайнера можна до 12 вересня в міланському магазині бренду Off-White у рамках Milan Design Week 2021. Вона також доступна для покупки на сайтах Off-White і Ginori 1735. Ціни на вироби починаються від $245 за десертну тарілку і закінчуються на позначці $720 за чайник.

Нагадаємо, влітку Вірджил Абло представив дитячу колекцію свого бренду Off-White.