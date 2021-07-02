Дизайнер Louis Vuitton представив першу дитячу колекцію від власного бренду (фото)

Вірджил Абло пропонує одягати дітей яскраво і стильно.

Американський модельєр і дизайнер одягу Вірджил Абло, який з 2018 року є художнім керівником чоловічого одягу бренду Louis Vuitton, продовжує розвивати власну марку Off-White, розширюючи свою цільову аудиторію. Зовсім нещодавно він представив дитячу колекцію, на яку надихнувся культурою хіпі.

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Дизайнер запропонував наряджати дітей в одяг забарвлення хакі, а також зробив реверанс у сторону ранніх 90-их: впізнавані бомбери, спортивні штани, кросівки, незамінний джинс, худі, гольфи, кросівки. Уже незабаром усі ці речі надійдуть у продаж, хоча очікувати, що вони будуть доступні для широких мас, не варто.

Першу колекцію одягу від Off-White Вірджил Абло випустив у 2013-му. У кінці минулого року цей бренд став найпопулярнішим брендом у світі за версією авторитетного у сфері одягу агрегатора Lyst, усього за 12 місяців злетівши на позиції лідера з 35-го рядка і випередивши навіть таких титанів як Gucci, Balenciaga, Nike і Prada.

За словами дизайнера, його одяг "повинен надихати робити щось прямо зараз". Що ж стосується клієнтів, то Абло порівнює їх з користувачами соціальних мереж. При цьому, речі від Off-White дешевими не назвеш. Наприклад, оригінальна футболка бренду обійдеться в 5-7 тисяч гривень, а пара шкарпеток коштує близько 2 тисяч.

Ця марка популярна серед багатих і знаменитих. Речі від Off-White носять репери Jay-Z, A $ AP Rocky, Каньє Вест, Дрейк, Тревіс Скотт. Небайдужі до них Ріанна, Бейонсе, Джастін Бібер, сестри Хадід, Кайлі Дженнер та інші.

Нагадаємо, раніше Абло представив чоловічу колекцію Louis Vuitton сезону весна-літо 2022. На думку модних експертів, створюючи її, Вірджил надихнувся японською мангою Lone Wolf and Cub, оскільки під час показу можна було побачити відсилання до культури цієї країни. Тут і самураї, і східні народні мотиви на сумках, а чоловічі сукні та спідниці нагадують форми для японського бойового мистецтва кендо. Крім того, модельєр зробив мікс, змішавши спортивні елементи з речами "без статі".