Сукні, спідниці та хутряні навушники: Louis Vuitton представив чоловічу колекцію весна-літо 2022

Нова чоловіча колекція вийшла яскравою, різноманітною і багато в чому агендерною.

Французький модний будинок Louis Vuitton, що спеціалізується на виробництві валіз, сумок, модного одягу, аксесуарів і парфумерії, представив нову колекцію чоловічого одягу сезону весна-літо 2022.

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Усім своїм виглядом новий продукт художнього керівника чоловічого одягу Louis Vuitton Вірджила Абло натякає, що цей сезон буде не нудним. Пандемія потроху відходить, кордони відкриваються, і поїздки знову стануть частиною життя для багатьох. На думку дизайнера, вони повинні бути яскравими та незабутніми, що він і постарався передати максимально зрозуміло.

Фільм із чоловічою колекцією Louis Vuitton отримав назву Amen Break — на честь барабанного збивання, яке часто використовувалося у вигляді семпли в хіп-хопі та драм-н-бейс. Показ Абло побудував за прикладом шахової партії: моделі в темних убраннях немов протистояли тим, хто був у світлому. Зрештою шахова клітинка зʼявилася і на одязі.

На думку модних експертів, створюючи колекцію, Вірджил надихнувся японською мангою Lone Wolf and Cub, оскільки під час показу можна було побачити відсилки до культури цієї країни. Тут і самураї, і східні народні мотиви на сумках, а чоловічі сукні та спідниці є відсилками до форми для японського бойового мистецтва кендо. Крім того, модельєр зробив мікс, змішавши спортивні елементи з речами "без статі".

Що стосується принтів та обробки, то й тут Абло не обмежував політ своєї фантазії: геометричні візерунки, монограма, тай-дай, хвилеподібні лацкани і багато іншого.

Вражає колірна гамма колекції. Чоловіки виходили в яскравих бомбер, плащах і пуховиках, які немов були пофарбовані фосфоресцентною фарбою. Поряд із монохромними нарядами на подіумі були рожеві, неонові, сині, червоні та інші кольори.

Особлива увага приділена кросівкам, які Louis Vuitton випустив разом із Nike, представивши в кінцевому підсумку 21 модель найрізноманітніших кольорів в навіть з відьмою на мітлі.

Що стосується аксесуарів, то дизайнер представив валізи різних кольорів і розмірів, починаючи від класичних коричневих виробів із монограмою бренду і закінчуючи справжніми художніми творами, а також рюкзаками кислотних відтінків, беретами з хутряними вухами і дутими рукавичками.

"Я працюю з протилежностями і зʼєдную формальність Louis Vuitton із молодіжною культурою. Костюм і спортивний костюм. Денна робота і нічна. Рейвер і бізнесмен. Я не хочу вибирати", — прокоментував дизайнер свою колекцію.

Нагадаємо, нещодавно бренд Louis Vuitton потрапив у скандал. Він був змушений зняти з продажу хустку за $705 після хвилі критики в мережі. На думку користувачів, модний будинок привласнює собі культурну спадщину Палестини.