Образили палестинців та ізраїльтян: Louis Vuitton зняв із продажу хустину-куфію за 705 доларів

У мережі бренд звинуватили, що він привласнює культурну спадщину Палестини і робить це в кольорах ізраїльського прапора.

Бренд Louis Vuitton був змушений зняти з продажу хустину за 705 доларів, після хвилі критики в мережі. На думку користувачів, модний будинок привласнює собі культурну спадщину Палестини. Про це пише The Іndependent.

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Втім, образилися і користувачі з Ізраїлю, за те що дизайнерська хустина, що нагадує близькосхідну куфію, виготовлена в кольорах ізраїльського прапора, — білому та блакитному, — що вельми некоректно, коли відносини між цими двома народами загострилися.

На сайті Louis Vuitton хустину, що викликала бурю обурення, описували, як "натхненна класичною куфією і доповнена фірмовими знаками Дому". Виготовлена вона була із суміші шовку, бавовни і шерсті, була м'якою і легкою й була покликана створювати "невимушений настрій".

"Наживатися на пригніченому народі Палестини просто ганебно", — написали незадоволені користувачі в соціальних мережах. А впливовий Instagram-акаунт про моду Diet Prada заявив: "Отже, позиція LVMH (міжнародний холдинг, якому належить бренд Louis Vuitton — ред.) з політичних питань завжди "нейтральна", але вони все одно випускають куфію за 705 доларів, яка є традиційним арабським головним убором, який став символом палестинського націоналізму. Дивно".

[ + – ] Літній чоловік у традиційній куфії

Нагадаємо, куфія широко поширена в усьому близькосхідному регіоні. Її носять, як головний убір, щоб захистити обличчя від піску та сонця. У Палестині куфія стала символом протистояння з Ізраїлем.

Куфія набула популярності по всьому світу завдяки голові Палестинської національної адміністрації Ясіра Арафата. Її в країнах СНД й досі називають "арафаткою". Найбільш популярні забарвлення — біле, біле з червоним або чорним орнаментом. В Ємені поширені різнобарвні куфії. Назва куфія пішла від іракського міста Ель-Куфа, де, як вважається її почали виробляти і носити.

[ + – ] Продаж куфій на ринку

У Британії куфію частіше називаю "шемаг". Вона була частиною солдатської уніформи в південних регіонах за часів Другої світової війни і використовувалася, як і було задумано: берегла голови військовослужбовців від вітру, піску і палючого сонця.