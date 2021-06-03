Оскорбили палестинцев и израильтян: Louis Vuitton снял с продажи платок-куфию за 705 долларов

В Сети бренд обвинили, что он присваивает культурное наследие Палестины и делает это в цветах израильского флага

Бренд Louis Vuitton был вынужден снять с продажи платок за 705 долларов, после волны критики в Сети. По мнению пользователей, модный дом присваивает себе культурное наследие Палестины. Об этом пишет The independent.

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Впрочем, оскорбились и пользователи из Израиля, за то что дизайнерский платок, напоминающий ближневосточную куфию, выполнен в цветах израильского флага, — белом и голубом, — что весьма некорректно, когда отношения между этими двумя народами обострились.

На сайте Louis Vuitton платок, вызвавший бурю возмущения, описывали, как "вдохновленный классической куфией и дополненный фирменными знаками Дома". Изготовлен он был из смеси шелка, хлопка и шерсти, был мягким и легким и был призван создавать "непринужденное настроение".

"Наживаться на угнетенном народе Палестины просто позорно", – написали недовольные пользователи в соцсетях. А влиятельный Instagram-аккаунт о моде Diet Prada заявил: "Итак, позиция LVMH (международный холдинг, которому принадлежит бренд Louis Vuitton – ред.) по политическим вопросам всегда "нейтральная", но они все равно выпускают куфию за 705 долларов, которая является традиционным арабским головным убором, ставшим символом палестинского национализма. Странно".

[ + – ] Пожилой мужчина в традиционной куфие

Напомним, куфия широко распространена во всем ближневосточном регионе. Его носят, как головной убор, чтобы защитить лицо от песка и солнца. В Палестине куфия стала символом противостояния с Израилем.

Куфия приобрела популярность по всему миру благодаря председателю Палестинской национальной администрации Ясиру Арафату. Ее в странах СНГ и по сей день называют "арафаткой". Наиболее популярные расцветки — белая, белая с красным или черным орнаментом. В Йемене распространены разноцветные куфии. Название куфия пошло от иракского города Эль-Куфа, где, как считается ее начали производить и носить.

[ + – ] Продажа куфий на рынке

В Британии куфию чаще называю "шемаг". Она являлась частью солдатской униформы в южных регионах во времена Второй мировой войны и использовалась, как и было задумано: берегла головы военнослужащих от ветра, песка и палящего солнца.