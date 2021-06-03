Оскорбили палестинцев и израильтян: Louis Vuitton снял с продажи платок-куфию за 705 долларов
В Сети бренд обвинили, что он присваивает культурное наследие Палестины и делает это в цветах израильского флага
Бренд Louis Vuitton был вынужден снять с продажи платок за 705 долларов, после волны критики в Сети. По мнению пользователей, модный дом присваивает себе культурное наследие Палестины. Об этом пишет The independent.
Впрочем, оскорбились и пользователи из Израиля, за то что дизайнерский платок, напоминающий ближневосточную куфию, выполнен в цветах израильского флага, — белом и голубом, — что весьма некорректно, когда отношения между этими двумя народами обострились.
На сайте Louis Vuitton платок, вызвавший бурю возмущения, описывали, как "вдохновленный классической куфией и дополненный фирменными знаками Дома". Изготовлен он был из смеси шелка, хлопка и шерсти, был мягким и легким и был призван создавать "непринужденное настроение".
"Наживаться на угнетенном народе Палестины просто позорно", – написали недовольные пользователи в соцсетях. А влиятельный Instagram-аккаунт о моде Diet Prada заявил: "Итак, позиция LVMH (международный холдинг, которому принадлежит бренд Louis Vuitton – ред.) по политическим вопросам всегда "нейтральная", но они все равно выпускают куфию за 705 долларов, которая является традиционным арабским головным убором, ставшим символом палестинского национализма. Странно".
Напомним, куфия широко распространена во всем ближневосточном регионе. Его носят, как головной убор, чтобы защитить лицо от песка и солнца. В Палестине куфия стала символом противостояния с Израилем.
Куфия приобрела популярность по всему миру благодаря председателю Палестинской национальной администрации Ясиру Арафату. Ее в странах СНГ и по сей день называют "арафаткой". Наиболее популярные расцветки — белая, белая с красным или черным орнаментом. В Йемене распространены разноцветные куфии. Название куфия пошло от иракского города Эль-Куфа, где, как считается ее начали производить и носить.
В Британии куфию чаще называю "шемаг". Она являлась частью солдатской униформы в южных регионах во времена Второй мировой войны и использовалась, как и было задумано: берегла головы военнослужащих от ветра, песка и палящего солнца.