Платья, юбки и меховые наушники: Louis Vuitton представил мужскую коллекцию весна-лето 2022

Новая мужская коллекция получилась яркой, многообразной и во многом агендерной.

Французский модный дом Louis Vuitton, специализирующийся на производстве чемоданов, сумок, модной одежды, аксессуаров и парфюмерии, представил новую коллекцию мужской одежды сезона весна-лето 2022.

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Всем своим видом новый продукт художественного руководителя мужской одежды Louis Vuitton Вирджила Абло намекает, что этот сезон будет нескучным. Пандемия понемногу уходит, границы открываются, и поездки снова станут частью жизни для многих. По мнению дизайнера, они должны быть яркими и запоминающимися, что он и постарался передать максимально понятно.

Фильм с мужской коллекции Louis Vuitton получил название Amen Break – в честь барабанной сбивки, которая часто использовалась в виде сэмпла в хип-хопе и драм-н-бейсе. Показ Абло построил по примеру шахматной партии: модели в темных нарядах словно противостояли тем, кто был в светлом. В конце концов шахматная клетка появилась и на одежде.

По мнению модных экспертов, создавая коллекцию, Вирджил вдохновился японской мангой Lone Wolf and Cub, поскольку во время показа можно было увидеть отсылки к культуре этой страны. Тут и самураи, и восточные народные мотивы на сумках, а мужские платья и юбки отсылают к форме для японского боевого искусства кэндо. Кроме того, модельер сделал микс, смешав спортивные элементы с вещами "без пола".

Что касается принтов и отделки, то и тут Абло не ограничивал полет своей фантазии: геометрические узоры, монограмма, тай-дай, волнообразные лацканы и многое другое.

Впечатляет цветовая гамма коллекции. Мужчины выходили в ярких бомберах, плащах и пуховиках, которые словно были покрашены флоуросцентной краской. Наряду с монохромными нарядами на подиуме были розовые, неоновые, синие, красные и другие цвета.

Особое внимание уделено кроссовкам, которые Louis Vuitton выпустил вместе с Nike, представив в конечном итоге 21 модель самых разнообразных раскрасок и даже с ведьмой на метле.

Что касается аксессуаров, то дизайнер представил чемоданы разных цветов и размеров, начиная от классических коричневых изделий с монограммой бренда и заканчивая настоящими художественными произведениями, а также рюкзаками кислотных оттенков, беретами с меховыми ушами и дутыми перчатками.

"Я работаю с противоположностями и соединяю формальность Louis Vuitton с молодежной культурой. Костюм и спортивный костюм. Дневная работа и ночная. Рейвер и бизнесмен. Я не хочу выбирать", – прокомментировал дизайнер свою коллекцию.

Напомним, недавно бренд Louis Vuitton угодил в скандал. Он был вынужден снять с продажи платок за $705 после волны критики в Сети. По мнению пользователей, модный дом присваивает себе культурное наследие Палестины.