Дизайнер Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию от собственного бренда (фото)

Вирджил Абло предлагает наряжать детей ярко и стильно.

Американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, который с 2018 года является художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton, продолжает развивать собственную марку Off-White, расширяя свою целевую аудиторию. Совсем недавно он представил детскую коллекцию, на которую вдохновился культурой хиппи.

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Дизайнер предложил наряжать детей в одежду расцветки хаки, а также сделала реверанс в сторону ранних 90-ых: узнаваемые бомберы, спортивные штаны, кроссовки, незаменимый джинс, худи, гольфы, кроссовки. Уже скоро все эти вещи поступят в продажу, хотя ожидать, что они будут доступны для широких масс, не стоит.

Первую коллекцию одежды от Off-White Вирджил Абло выпустил в 2013-м. В конце прошлого года этот бренд стал самым популярным брендом в мире по версии авторитетного в сфере одежды агрегатора Lyst, всего за 12 месяцев взлетев на позиции лидера с 35-й строчки и опередив даже таких титанов как Gucci, Balenciaga, Nike и Prada.

По словам дизайнера, его одежда "должна вдохновлять делать что-то прямо сейчас". Что же касается клиентов, то Абло сравнивает их с пользователями социальных сетей. При этом вещи от Off-White дешевыми не назовешь. Например, оригинальная футболка бренда обойдется в 5-7 тысяч гривен, а пара носков стоит около 2 тысяч.

Эта марка популярна среди богатых и знаменитых. Вещи от Off-White носят рэперы Jay-Z, A$AP Rocky, Канье Уэст, Дрейк, Трэвис Скотт. Неравнодушны к ним Рианна, Бейонсе, Джастин Бибер, сестры Хадид, Кайли Дженнер и другие.

Напомним, ранее Абло представил мужскую коллекцию Louis Vuitton сезона весна-лето 2022. По мнению модных экспертов, создавая ее, Вирджил вдохновился японской мангой Lone Wolf and Cub, поскольку во время показа можно было увидеть отсылки к культуре этой страны. Тут и самураи, и восточные народные мотивы на сумках, а мужские платья и юбки отсылают к форме для японского боевого искусства кэндо. Кроме того, модельер сделал микс, смешав спортивные элементы с вещами "без пола".