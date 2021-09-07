Креативный директор Louis Vuitton представил коллекцию дизайнерской посуды

Стоимость посуды из коллекции начинается от $245. Самая дорогая вещь – чайник, который стоит $720.

Американский модельер и дизайнер одежды, занимающий должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton, а также основатель бренда Off-White Вирджил Абло решил попробовать свои силы не только в создании одежды класса люкс, но и в предметном дизайне. На своей странице в Instagram он представил коллекцию абсолютно белой посуды, украшенной граффити.

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Для этого Абло скооперировался с итальянской маркой декора для дома Ginori 1735, которая ведет свою историю еще с XVIII века, и вместе они создали ограниченную коллекцию посуды под названием For Home. Клиентам бренда предлагаются чайный сервиз с блюдцем, тарелки и чайники. Все изделия, как говорилось выше, абсолютно белого цвета, украшенны черными рисунками в виде граффити. Таким образом была достигнута задумка авторов соединить воедино традиционный стиль и эстетику улиц.

По словам Абло, изначально на чайниках и блюдцах была золотая канва, но затем ее решили убрать.

Увидеть новую коллекцию посуды от именитого дизайнера можно до 12 сентября в миланском магазине бренда Off-White в рамках Milan Design Week 2021. Она также доступна для покупки на сайтах Off-White и Ginori 1735. Цены на изделия начинаются от $245 за десертную тарелку и заканчиваются на отметке $720 за чайник.

Напомним, летом Вирджил Абло представил детскую коллекцию своего бренда Off-White.