Умер Вирджил Абло. Каким мы запомним основателя бренда Off-White
Вирджил Абло сумел прожить короткую, но очень яркую жизнь. За несколько месяцев до смерти он побывал в Киеве.
28 ноября мир моды всколыхнула шокирующая новость: в возрасте 41 год скончался основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло. Фокус собрал самые интересные факты из короткой, но очень яркой жизни талантливого дизайнера.
Ди-джей с дипломом архитектора
Родители Вирджила Абло, эмигранты из Ганы, были твердо уверены, что Америка – это страна возможностей, и если их сын будет расти там, он обязательно станет выдающимся человеком. Как признавался сам Вирджил в интервью журналу System, родившись в 1980 году в городке Рокфорд (штат Иллинойс), он жил как типичный американский подросток и считал, что у него все прекрасно, поскольку его семья вырвалась из страны третьего мира.
Парень увлекался рок-н-роллом, рэпом и скейтбордингом, то есть всем, что было связано с лайфстайлом, а его друзья были бунтарями. Тогда он еще ничего не знал о моде, несмотря на то, что его мать хорошо шила.
Отец видел сына инженером, да и сам Вирджил считал, что он слишком многим обязан родителю, поэтому пошел на эту специальность и получил степень бакалавра по гражданскому строительству в Висконсинском университете, а заnем степень магистра архитектуры в Иллинойском технологическом университете.
Человек эпохи Возрождения
На пятом году обучения специальности Вирджил попал на курс по истории искусств в Иллинойском технологическом институте, и это стало для него переломным моментом. Позже в мире моды его назовут "человеком эпохи Возрождения". По словам Абло, когда он узнал об этой эпохе и Караваджо, его сознание перевернулось на 180 градусов.
Он признавался, что мысль о том, что в искусстве можно что-то изобретать, "отправила его в нокаут".
"И вот я прихожу в корпус Миса ван дер Роэ: об архитектуре ничего не знаю, с собой у меня только книга с репродукциями Караваджо; вхожу в Crown Hall — и у меня перехватывает дыхание. С этого и началась моя учеба по специальности "основы модернизма и интернационального стиля". В том же году, когда я поступил, Рем Колхас как раз закончил строительство учебного корпуса. То есть я оказался там ровно в то время, когда Рем Колхас и Майкл Рок читали лекции в здании с тоннелем, по которому ходили настоящие поезда. Сегодняшний я родился именно в тот момент", – подчеркивал Абло.
Книга Рема Колхаса Content, в которой автор рассказывал о своей работе в Prada, исследует продажи, инновационное мышление и неконцептуальный дизайн, стала для Вирджила отправной точкой и мотивировала его постигать знания.
"Понимание художественной и теоретической составляющей архитектуры указали мне на мой путь. На тот момент я был очарован модернизмом", – говорил Абло.
Парень, который понимает в дизайне, музыке и культуре
В моду Вирджил Абло попадает в 2009 году. Он пришел работать в римский офис модного дома Fendi, который как раз набирал стажеров. Трамплином в мир индустрии для него стал звонок рэпера Канье Уэста, сотрудничавшего Fendi, который позвонил ему и сказал:
"Привет, я слышал о парне из Чикаго, который понимает в дизайне, музыке и культуре".
Они очень быстро нашли общий язык, поскольку одинаково знали, что такое быть бедным и угнетенным, а также имели общее представление о том, как социальная повестка влияет на культуру.
В 2010 году Вирджил возглавил рекламное агентство рэпера Donda. Уже через год Канье назначает Абло арт-директором его совместного альбома с Jay-Z Watch the Throne, ставшего одним из самых успешных для обоих рэперов.
"Это был отличный опыт — применять на практике то, чему научился. Канье говорил, что, когда становишься настолько знаменитым, ты привратник с ключами от всего мира", – вспоминал дизайнер.
В 2012 году Абло решает заняться дизайном одежды и открывает свой первый бутик стритвир-одежды Pyrex Visio, продавая винтажные коллекции знаменитых американских брендов, на которые наносил собственные рисунки, большинство из которых были геометрическими принтами.
Это увеличивало стоимость вещей в несколько раз, и тогда Абло понял, насколько уникальность влияет на успех бренда.
В том же году он запускает лейбл Off-White.
Off-White – троянский конь Вирджила Абло
"Я придумал Off-White как способ говорить о расовых вопросах. Off-White — это цвет между черным и белым, но моя версия этого "промежуточного состояния" имеет некоторый подтекст. Это чистый холст, кусок не совсем белого материала, который миллионы художников могут использовать как угодно, чтобы придать ему ценность и значение. Off-White — это современная версия модного бренда. Для меня это троянский конь", – говорил Абло.
Пож этим названиям Вирджил создавал кроссовки, брюки, футболки, кепки, сумки и многое другое с логотипом в виде двух перекрещенных стрелок. При этом простыне на первый взгляд вещи относились по цене к премиум-классу и были доступны далеко не всем.
"Off-White действует как бренд сегмента luxury, но по духу он связан с расовыми вопросами, молодежной культурой и глобализацией", – признавался Абло.
Несмотря на стоимость, вещи бренда завоевали мировое признание, а в 2014 году Off-White попал в финал самой престижной премии для молодых дизайнеров LVMH, и тогда же появилась первая женская коллекция.
Возраст его клиентов – "от 18 до Селин Дион, то есть около 50".
"Я оперирую огромной базой знаний, которые я в себя вобрал и к которым отношусь особенным образом. Off-White — это я, черный художник, замаскированный под модный бренд, замаскированный под диджея, или как еще там меня называют. Я сам задаю себе курс, используя собственный бренд для того, чтобы делать особенные проекты", – делился дизайнер, сделавший свой бренд одним из самых успешных в мире.
От любви до ненависти и обратно
В 2018 году Вирджил Абло входит в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и тогда же он становится первым афроамериканцем, занявшим пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton. На показ своей первой коллекции этого бренда Вирджил вышел в слезах.
За свою короткую жизнь Абло у одних вызывал восхищение, которые называли его наиболее талантливым дизайнером и менеджером, способным продавать свитшоты по $1000, а другие – самозванцем и убийцей стиля и красоты, однако никого он не оставлял равнодушным.
В 2019 году, узнав о своем диагнозе, дизайнер решил оставшееся время посвятить творчеству, поскольку понимал, что с такой редкой и агрессивной формой рака он долго не протянет.
Он творил, занимался музыкой и путешествовал 5 сентября в пространстве Kureni в Киеве Вирджил Абло сыграл диджей-сет. Тогда никто и представить не мог, что жить ему осталось всего ничего.
За пару месяцев до смерти он представил коллекцию дизайнерской посуды, а также успел выпустить линейку детской одежды.