На 41-м году жизни от рака скончался известный модельер Вирджил Абло

Американский дизайнер и модельер боролся с ангиосаркомой с 2019 года.

Вирджил Абло отвечал за создание мужской линии бренда Louis Vuitton, а также был исполнительным директором и основателем итальянского бренда Off-White. О его смерти в Twitter сообщила пресс-служба группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

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Два года Абло боролся с аггрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой. Несмотря на болезнь, он продолжал свою работу в модельном бизнесе. У модельера остались жена и двое детей.

По словам пресс-службы, он часто говорил: "Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии самого себя". Абло верил в то, что сила искусства способна вдохновлять следующие поколения.

Биография Вирджила Абло

Родился: 30 сентября 1980 года

Место рождения: Рокфорд, штат Иллинойс, США

Его родители были родом из Ганы.

Образование: Университет штата Висконсин в Мадисоне и Иллинойсский технологический институт, специальность — гражданское строительство и архитектура.

В 2013 году создал бренд Off-White.

В 2018 года Абло назначили креативным директором мужской линии бренда Louis Vuitton.

В 2018 году вошел в список самых влиятельных людей на планете по версии журнала Time.

Напоминаем, что в сентябре Абло представил коллекцию дизайнерской посуды.

Фокус писал о том, что летом Абло представил первую детскую коллекцию от собственного бренда.