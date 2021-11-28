На 41-му році життя від раку помер дизайнер Вірджіл Абло
Американський дизайнер та модельєр боровся з ангіосаркомою з 2019 року.
Вірджіл Абло відповідав за створення чоловічої лінії бренду Louis Vuitton, а також був виконавчим директором та засновником італійського бренду Off-White. Про його смерть у Twitter повідомила прес-служба групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.
Два роки Абло боровся з агресивною формою раку – серцевою ангіосаркомою. Незважаючи на хворобу, він продовжував свою роботу у модельному бізнесі. У модельєра залишилися дружина та двоє дітей.
За словами прес-служби, він часто казав: "Все, що я роблю, я роблю для 17-річної версії себе". Абло вірив у те, що сила мистецтва здатна надихати наступні покоління.
Біографія Вірджила Абло
- Народився: 30 вересня 1980 року
- Місце народження: Рокфорд, штат Іллінойс, США
- Його батьки були родом із Гани.
- Освіта: Університет штату Вісконсін у Мадісоні та Іллінойський технологічний інститут, спеціальність – цивільне будівництво та архітектура.
- 2013 року створив бренд Off-White.
- 2018 року Абло призначили креативним директором чоловічої лінії бренду Louis Vuitton.
- У 2018 році увійшов до списку найвпливовіших людей на планеті за версією журналу Time.
Нагадуємо, що у вересні Абло презентував колекцію дизайнерського посуду.
Фокус писав про те, що влітку Абло презентував першу дитячу колекцію від власного бренду.