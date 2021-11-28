На 41-му році життя від раку помер дизайнер Вірджіл Абло

Американський дизайнер та модельєр боровся з ангіосаркомою з 2019 року.

Вірджіл Абло відповідав за створення чоловічої лінії бренду Louis Vuitton, а також був виконавчим директором та засновником італійського бренду Off-White. Про його смерть у Twitter повідомила прес-служба групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

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Два роки Абло боровся з агресивною формою раку – серцевою ангіосаркомою. Незважаючи на хворобу, він продовжував свою роботу у модельному бізнесі. У модельєра залишилися дружина та двоє дітей.

За словами прес-служби, він часто казав: "Все, що я роблю, я роблю для 17-річної версії себе". Абло вірив у те, що сила мистецтва здатна надихати наступні покоління.

Біографія Вірджила Абло

Народився: 30 вересня 1980 року

Місце народження: Рокфорд, штат Іллінойс, США

Його батьки були родом із Гани.

Освіта: Університет штату Вісконсін у Мадісоні та Іллінойський технологічний інститут, спеціальність – цивільне будівництво та архітектура.

2013 року створив бренд Off-White.

2018 року Абло призначили креативним директором чоловічої лінії бренду Louis Vuitton.

У 2018 році увійшов до списку найвпливовіших людей на планеті за версією журналу Time.

Нагадуємо, що у вересні Абло презентував колекцію дизайнерського посуду.

Фокус писав про те, що влітку Абло презентував першу дитячу колекцію від власного бренду.