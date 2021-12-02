От культового дизайнера Louis Vuiton: рассекречен самый нестандартный Maybach

В разработке Project Maybach принимал участие ушедший из жизни стилист Louis Vuitton Вирджил Абло. Автомобиль получился очень оригинальным.

Mercedes-Benz презентовали впечатляющий концепт-кар Project Maybach. Таким образом немецкий концерн решил почтить память ушедшего из жизни креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло, ведь именно он является одним из создателей авто. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Project Maybach - электрическое внедорожное купе Фото: Mercedes-Benz

Вирджил Абло работал над Project Maybach вместе с шеф-дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенером. Вместе они создали внушительное двухместное внедорожное купе длиной под 6 м.

[ + – ] Сиденья в салоне раскладываются Фото: Mercedes-Benz

Концепт-кар привлекает длинным капотом, высокой оконной линией и покатой крышей, подчеркнутой стальными дугами (они удерживают багажник). В передней части сымитирована решетка радиатора Maybach, а круглые диодные фары и фонари украшены логотипами бренда. У авто высокий клиренс и огромные внедорожные шины.

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В отделке салона преобладает бежевая кожа. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры. Сиденья можно разложить и образовать в салоне два спальных места.

[ + – ] Линию крыши подчеркивают дуги Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Project Maybach не разглашают, заявлено только, что это электромобиль. Авто смогут увидеть все желающие в музее современного искусства в Майями.

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