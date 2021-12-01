Настоящий эксклюзив: на продажу выставили уникальный седан Bugatti 90-х (видео)
Всего выпустили лишь три Bugatti EB112. Банкротство компании не позволило наладить производство модели.
В Германии продается настоящий раритет – эксклюзивный Bugatti EB112. Цена спортивного седана не разглашается, но наверняка редкая модель стоит не меньше миллион долларов. Об этом сообщает сайт Schaltkulisse.
Роскошный спортивный седан Bugatti EB112 так и не стал серийным. Его представили на Женевском автосалоне 1993 года и выпустили лишь три прототипа. Банкротство Bugatti помешало запустить модель в производство.
Дизайн Bugatti EB112 разработал Джорджетто Джуджаро, причем выполнил его в духе довоенных моделей марки. Так, передняя часть выдержана в духе Bugatti 32, "шов" на крыше знаком по Bugatti 57SC Atlantic, а литые диски напоминают колеса Bugatti 41 Royale.
В отделке салона использованы дорогая кожа и гофрированный алюминий. Оснащение включает электропакет и двухзонный климат-контроль.Важно
Седан Bugatti EB112 оснащен 6,0-литровым 456-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и способен развить 300 км/ч.
Конкретно этот автомобиль – единственный выпущенный на предприятии Bugatti (два других прототипа собраны в ателье Джорджетто Джуджаро ItalDesign). Он хорошо сохранился, а его пробег – всего 3900 км.
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