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Настоящий эксклюзив: на продажу выставили уникальный седан Bugatti 90-х (видео)

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Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Фото: carscoops.com | Существует только три Bugatti EB112

Всего выпустили лишь три Bugatti EB112. Банкротство компании не позволило наладить производство модели.

В Германии продается настоящий раритет – эксклюзивный Bugatti EB112. Цена спортивного седана не разглашается, но наверняка редкая модель стоит не меньше миллион долларов. Об этом сообщает сайт Schaltkulisse.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Дизайн Bugatti EB112 выполнен в ретро-стиле
Фото: carscoops.com

Роскошный спортивный седан Bugatti EB112 так и не стал серийным. Его представили на Женевском автосалоне 1993 года и выпустили лишь три прототипа. Банкротство Bugatti помешало запустить модель в производство.

Дизайн Bugatti EB112 разработал Джорджетто Джуджаро, причем выполнил его в духе довоенных моделей марки. Так, передняя часть выдержана в духе Bugatti 32, "шов" на крыше знаком по Bugatti 57SC Atlantic, а литые диски напоминают колеса Bugatti 41 Royale.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Салон отделан кожей и алюминием
Фото: carscoops.com

В отделке салона использованы дорогая кожа и гофрированный алюминий. Оснащение включает электропакет и двухзонный климат-контроль.

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Седан Bugatti EB112 оснащен 6,0-литровым 456-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и способен развить 300 км/ч.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Пробег авто - всего 3900 км
Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль – единственный выпущенный на предприятии Bugatti (два других прототипа собраны в ателье Джорджетто Джуджаро ItalDesign). Он хорошо сохранился, а его пробег – всего 3900 км.

Bugatti EB112 разгоняется до 300 км/ч

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