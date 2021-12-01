Справжній ексклюзив: на продаж виставили унікальний седан Bugatti 90-х (відео)

Усього випустили лише три Bugatti EB112. Банкрутство компанії не дозволило налагодити виробництво моделі.

У Німеччині продається справжній раритет — ексклюзивний Bugatti EB112. Ціна спортивного седана не розголошується, але, напевно, рідкісна модель коштує не менше мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Schaltkulisse.

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[ + – ] Дизайн Bugatti EB112 виконаний у ретро-стилі Фото: carscoops.com

Розкішний спортивний седан Bugatti EB112 не став серійним. Його представили на Женевському автосалоні в 1993 році та випустили лише три прототипи. Банкрутство Bugatti завадило запустити модель у виробництво.

Дизайн Bugatti EB112 розробив Джорджетто Джуджаро, причому виконав його на кшталт довоєнних моделей марки. Так, передня частина витримана в дусі Bugatti 32, "шов" на даху знайомий за Bugatti 57SC Atlantic, а литі диски нагадують колеса Bugatti 41 Royale.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та алюмінієм Фото: carscoops.com

В обробці салону використані дорога шкіра та гофрований алюміній. Оснащення враховує електропакет і двозонний клімат-контроль.

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Седан Bugatti EB112 оснащений 6,0-літровим 456-сильним V12 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,3 сек і здатний розвинути 300 км/год.

[ + – ] Пробіг авто — всього 3 900 км. Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль — єдиний випущений на підприємстві Bugatti (два інші прототипи зібрані в ательє Джорджетто Джуджаро ItalDesign). Він добре зберігся, а його пробіг — всього 3 900 км.

[ + – ] Bugatti EB112 розганяється до 300 км/год

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