В Україні знайшли занедбаним класичний спорткар Porsche
Porsche 911 Carrera покритий товстим шаром пилу та давно не виїжджав із паркінгу.
В одному з підземних паркінгів Одеси несподівано знайшли купе Porsche 911 Carrera 1994 року випуску. Зважаючи на все, автомобіль стоїть без руху вже не менше року. Про це пише сайт ТопЖир.
Спорткар Porsche 911 покритий товстим шаром пилу та видно, що він давно не виїжджав на дороги. Якщо перевірити номер авто в базі даних OpenDataBot, то можна з'ясувати, що автомобіль востаннє змінив власника у квітні 2017 року. Причини, через які колекційне авто залишили без уваги на паркінгу, поки що невідомі.
Цей Porsche Carrera належить до сімейства 964, яке вважається останнім класичним 911. Причому, 1994 останній рік випуску цього покоління купе. В Україні такі спорткари — рідкість.Важливо
Автомобіль оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою повітряного охолодження потужністю 250 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунд, а максимальна швидкість становить 260 км/год. На вибір пропонували 5-ступінчасту механічну КПП або 4-ступінчастий автомат Tiptronic, задній або повний привід.
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