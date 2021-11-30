В Україні знайшли занедбаним класичний спорткар Porsche

Porsche 911 Carrera покритий товстим шаром пилу та давно не виїжджав із паркінгу.

В одному з підземних паркінгів Одеси несподівано знайшли купе Porsche 911 Carrera 1994 року випуску. Зважаючи на все, автомобіль стоїть без руху вже не менше року. Про це пише сайт ТопЖир.

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Спорткар Porsche 911 покритий товстим шаром пилу та видно, що він давно не виїжджав на дороги. Якщо перевірити номер авто в базі даних OpenDataBot, то можна з'ясувати, що автомобіль востаннє змінив власника у квітні 2017 року. Причини, через які колекційне авто залишили без уваги на паркінгу, поки що невідомі.

[ + – ] Porsche 964 — останній класичний 911-й Фото: Porsche

Цей Porsche Carrera належить до сімейства 964, яке вважається останнім класичним 911. Причому, 1994 останній рік випуску цього покоління купе. В Україні такі спорткари — рідкість.

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Автомобіль оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою повітряного охолодження потужністю 250 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунд, а максимальна швидкість становить 260 км/год. На вибір пропонували 5-ступінчасту механічну КПП або 4-ступінчастий автомат Tiptronic, задній або повний привід.

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