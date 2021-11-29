Понад десяток рідкісних ретро-авто знайшли в занедбаному сараї (відео)

Колекція автомобілів включає раритетні моделі 60-70-х років.

В американському штаті Вашингтон виявили цілу колекцію занедбаних ретро-автомобілів. Культові американські маслкари припадають пилом у старому сараї посеред лісу. Цьому присвятили відео на Youtube-каналі Dezzys SpeedShop.

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Автомобілі справді цінні і деякі з них – справжні раритети. Зокрема, виявлено два Plymouth GTX у рідкій зарядженій версії з 7,2-літровим 375-сильним V8 та 4-ступеневою механічною КПП. Цінними є Pontiac GTO 1970 в лімітованій серії The Judge з 6,6-літровим V8 на 370 к. с. та 335-сильний Dodge Challenger R/T.

[ + – ] Занедбані авто [ + – ] Pontiac GTO The Judge [ + – ] Chevrolet Camaro та Chevelle [ + – ] Plymouth Barracuda [ + – ] Chevrolet Camaro

А Plymouth Barracuda зібрали аж три штуки, причому різних років і модифікацій. Крім того, на фото та відео можна впізнати по два Chevrolet Camaro та Chevelle, Ford Mustang 1968 року та універсал Chevrolet Bel Air Nomad 1957 року. Навіть утилітарний фургон Ford F-100 зараз цінується колекціонерами.

[ + – ] Автомобілі потребують реставрації

Автомобілі вкриті шаром пилу та далеко не в найкращому стані – всі вони потребують реставрації. Втім, запчастини до цих моделей знайти нескладно, а після відновлення маслкари, напевно, продадуть за чималі гроші.

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