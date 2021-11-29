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Понад десяток рідкісних ретро-авто знайшли в занедбаному сараї (відео)

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Занедбані авто, колекція авто, ретро-авто, масл-кари, гаражна знахідка
Фото: скриншот/YouTube | У старому сараї зібрали колекцію американських автомобілів

Колекція автомобілів включає раритетні моделі 60-70-х років.

В американському штаті Вашингтон виявили цілу колекцію занедбаних ретро-автомобілів. Культові американські маслкари припадають пилом у старому сараї посеред лісу. Цьому присвятили відео на Youtube-каналі Dezzys SpeedShop.

Автомобілі справді цінні і деякі з них – справжні раритети. Зокрема, виявлено два Plymouth GTX у рідкій зарядженій версії з 7,2-літровим 375-сильним V8 та 4-ступеневою механічною КПП. Цінними є Pontiac GTO 1970 в лімітованій серії The Judge з 6,6-літровим V8 на 370 к. с. та 335-сильний Dodge Challenger R/T.

Занедбані авто
Занедбані авто
Pontiac GTO The Judge
Pontiac GTO The Judge
Chevrolet Camaro та Chevelle
Chevrolet Camaro та Chevelle
Plymouth Barracuda
Plymouth Barracuda
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Занедбані авто
Pontiac GTO The Judge
Chevrolet Camaro та Chevelle
Plymouth Barracuda
Chevrolet Camaro

А Plymouth Barracuda зібрали аж три штуки, причому різних років і модифікацій. Крім того, на фото та відео можна впізнати по два Chevrolet Camaro та Chevelle, Ford Mustang 1968 року та універсал Chevrolet Bel Air Nomad 1957 року. Навіть утилітарний фургон Ford F-100 зараз цінується колекціонерами.

Автомобілі потребують реставрації

Автомобілі вкриті шаром пилу та далеко не в найкращому стані – всі вони потребують реставрації. Втім, запчастини до цих моделей знайти нескладно, а після відновлення маслкари, напевно, продадуть за чималі гроші.

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