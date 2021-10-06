У Німеччині виявили покинуту колекцію з радянськими авто

Автомобілі та мотоцикли роками припадають пилом у декількох сараях. Деяким з них потрібна реставрація.

У невеликому німецькому містечку Бад-Доберан знайшли колекцію старих автомобілів і мототехніки 60-70-х років випуску. Значна частина машин — радянські. Про це повідомляє сайт Carakoom.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Деякі авто проржавіли і вимагають реставрації Фото: Carakoom

У цілому, у декількох сараях виявили десяток авто і кілька мотоциклів та мопедів. Серед них — Запорожець ЗАЗ-968, а також два Москвичі моделей 412 і 2140. Мабуть, найкраще збереглася Волга ГАЗ-24.

[ + – ] За роки простою автомобілі вкрилися шаром пилу Фото: Carakoom

Крім того, на фото можна впізнати два німецьких "народних" авто Trabant, кілька Wartburg 353, а ще Fiat 125 польської збірки і Skoda 105 L. Більшість мототехніки — Simson і MZ виробництва НДР.

[ + – ] Поряд з авто в сараях стоять і мотоцикли виробництва НДР Фото: Carakoom

Про власника колекції нічого не відомо. Судячи з шару пилу, автомобілі стоять занедбаними вже не один рік. Стан техніки різний — деякі транспортні засоби добре збереглися і вимагають лише мийки, інші — проржавіли і їм потрібна реставрація.

[ + – ] Власник колекції невідомий Фото: Carakoom

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині на продаж виставлено старий Москвич. Коштує він як нова Skoda Fabia.