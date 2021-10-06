В Германии обнаружили заброшенную коллекцию с советскими авто

Автомобили и мотоциклы годами припадают пылью в нескольких сараях. Некоторым из них требуется реставрация.

В небольшом немецком городке Бад-Доберан нашли коллекцию старых автомобилей и мототехники 60-70-х годов выпуска. Значительная часть машин – советские. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] Некоторые авто проржавели и требуют реставрации Фото: Carakoom

В общей сложности, в нескольких сараях обнаружили десяток авто и несколько мотоциклов и мопедов. Среди них – Запорожец ЗАЗ-968, а также два Москвича моделей 412 и 2140. Пожалуй, лучше всего сохранилась Волга ГАЗ-24.

[ + – ] За годы простоя автомобили покрылись слоем пыли Фото: Carakoom

Кроме того, на фото можно узнать два немецких "народных" авто Trabant, пару Wartburg 353, а еще Fiat 125 польской сборки и Skoda 105 L. Большинство мототехники – Simson и MZ производства ГДР.

[ + – ] Наряду с авто в сараях стоят и мотоциклы производства ГДР Фото: Carakoom

О владельце коллекции ничего не известно. Судя по слою пыли, автомобили стоят заброшенными уже не один год. Состояние техники разное – некоторые транспортные средства хорошо сохранились и требуют лишь мойки, другие — проржавели и им нужна реставрация.

[ + – ] Владелец коллекции неизвестен Фото: Carakoom

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии на продажу выставлен старый Москвич. Стоит он как новая Skoda Fabia.