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В Германии обнаружили заброшенную коллекцию с советскими авто

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Фото: Carakoom | Лучше всего сохранилась Волга ГАЗ-24

Автомобили и мотоциклы годами припадают пылью в нескольких сараях. Некоторым из них требуется реставрация.

В небольшом немецком городке Бад-Доберан нашли коллекцию старых автомобилей и мототехники 60-70-х годов выпуска. Значительная часть машин – советские. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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Некоторые авто проржавели и требуют реставрации
Фото: Carakoom

В общей сложности, в нескольких сараях обнаружили десяток авто и несколько мотоциклов и мопедов. Среди них – Запорожец ЗАЗ-968, а также два Москвича моделей 412 и 2140. Пожалуй, лучше всего сохранилась Волга ГАЗ-24.

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За годы простоя автомобили покрылись слоем пыли
Фото: Carakoom

Кроме того, на фото можно узнать два немецких "народных" авто Trabant, пару Wartburg 353, а еще Fiat 125 польской сборки и Skoda 105 L. Большинство мототехники – Simson и MZ производства ГДР.

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Наряду с авто в сараях стоят и мотоциклы производства ГДР
Фото: Carakoom

О владельце коллекции ничего не известно. Судя по слою пыли, автомобили стоят заброшенными уже не один год. Состояние техники разное – некоторые транспортные средства хорошо сохранились и требуют лишь мойки, другие — проржавели и им нужна реставрация.

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Владелец коллекции неизвестен
Фото: Carakoom

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии на продажу выставлен старый Москвич. Стоит он как новая Skoda Fabia.