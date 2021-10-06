В Германии обнаружили заброшенную коллекцию с советскими авто
Автомобили и мотоциклы годами припадают пылью в нескольких сараях. Некоторым из них требуется реставрация.
В небольшом немецком городке Бад-Доберан нашли коллекцию старых автомобилей и мототехники 60-70-х годов выпуска. Значительная часть машин – советские. Об этом сообщает сайт Carakoom.
В общей сложности, в нескольких сараях обнаружили десяток авто и несколько мотоциклов и мопедов. Среди них – Запорожец ЗАЗ-968, а также два Москвича моделей 412 и 2140. Пожалуй, лучше всего сохранилась Волга ГАЗ-24.
Кроме того, на фото можно узнать два немецких "народных" авто Trabant, пару Wartburg 353, а еще Fiat 125 польской сборки и Skoda 105 L. Большинство мототехники – Simson и MZ производства ГДР.
О владельце коллекции ничего не известно. Судя по слою пыли, автомобили стоят заброшенными уже не один год. Состояние техники разное – некоторые транспортные средства хорошо сохранились и требуют лишь мойки, другие — проржавели и им нужна реставрация.
Ранее Фокус рассказывал, что в Германии на продажу выставлен старый Москвич. Стоит он как новая Skoda Fabia.