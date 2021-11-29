У Європі виявлено рідкісний український ЛАЗ: його виставили на продаж

AeroLAZ – рідкісний спеціальний автобус до аеропорту. У Румунії його продають на запчастини.

У Румунії неочікувано знайшли автобус AeroLAZ AX183D 2006 року. Це одна з найрідкісніших серійних моделей Львівського автозаводу і тим паче дивовижно виявити його в Європі. Оголошення про продаж виставлено на сайт Autoline.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Автобус продають запчастинами

AeroLAZ – модель для аеропортів, що перевозить пасажирів від терміналу до літака. Усього випущено трохи більше десятка таких автобусів, тому вони вважаються рідкістю навіть в Україні.

[ + – ] AeroLAZ оснащений 265-сильним турбодизелем та автоматичною КПП.

Відомо, що до Румунії AeroLAZ AX183D потрапив після візиту президента Траяна Бесеску до України. Під час відвідування прикордонного переходу Солотвино-Сігент-Мармація він оглянув моделі ЛАЗ і вони його дуже зацікавили.

[ + – ] AeroLAZ – спеціальний автобус для аеропортів

AeroLAZ побудований на базі міського автобуса ЛАЗ-183 CityLAZ і сягає 15 м завдовжки. Його кузов переробили під вимоги аеропортів — зокрема, двері встановлені з обох боків. У салоні — 140 місць, з яких лише 17 — сидячі. Автобус оснащений 7,2-літровим турбодизелем Deutz стандарту Євро-2 потужністю 265 к. с. та автоматичною КПП.

[ + – ] У салоні – 140 місць, з них лише 17 – сидячі

Стан AeroLAZ AX183D — не найкращий, він неабияк пошарпаний. Не дивно, що автобус продають запчастинами.

Важливо

Знайдено рідкісний універсал BMW M5 E34: його оцінили як нову Toyota Camry

Раніше Фокус розповідав про знайдений в Україні старий Ikarus. Його продають за ціною суперкара.