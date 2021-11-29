Знайдено рідкісний універсал BMW M5 E34: його оцінили як нову Toyota Camry

Усього випустили лише 891 BMW M5 Touring. Універсал зібраний вручну й оснащений 340-сильною шісткою.

У Норвегії на онлайн-аукціон eBay виставили раритетний BMW M5 Touring 1993 року. Колекційний автомобіль виявився досить недорогим — найвища ставка становить лише 41 тис. доларів. Про це повідомляє сайт аукціону.

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[ + – ] Автомобіль оцінили у 41 тис. доларів Фото: ebay.com

Для BMW M5 Touring це дуже невисока ціна, адже зазвичай універсали в хорошому стані продають мінімум за $80 тис. Ця модель справді рідкісна, адже всього випустили лише 891 таке авто. До того ж, саме M5 Touring — це остання заряджена модель від BMW Motorsport, яка збирається вручну.

[ + – ] Салон оброблений шкірою Nappa Фото: ebay.com

Універсал BMW M5 E34 оснащений 3,8-літровою рядною шісткою потужністю 340 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6 секунд, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] Під капотом – 340-сильна шістка Фото: ebay.com

Саме цей автомобіль проїхав уже 198 тис. км, але його стан дуже непоганий. Крім того, комплектація BMW M5 Touring дуже багата як для тих років. Його салон оздоблений шкірою Nappa, передбачені клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, люк, потужна аудіосистема та дві подушки безпеки.

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