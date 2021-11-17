Конкурент BMW X3 від Mazda розсекречено на перших фото

Mazda CX-60 – представник нової родини кросоверів японської марки. Модель позиціонують як преміальну.

В інтернет потрапили фото Mazda CX-60 2022. Кросовер Mazda зняли під час рекламної фотосесії в одній із країн південної Європи. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Нова Mazda CX-60 дебютує наступного року. Це один із п'яти кросоверів, які японська марка планує представити до 2023 року. Днями показали першого представника цього сімейства – Mazda CX-50.

[ + – ] Кросовер отримає двигуни потужністю до 400 к. с. Фото: Motor1.com

Mazda CX-60 2022 позиціонують як преміальну модель для європейського та японського ринків. Вона кине виклик Audi Q5 та BMW X3. Автомобіль буде багато оснащений, а в обробці салону використовують дорогі матеріали.

Дизайн Mazda CX-60 знайомий – кросовер нагадує модель СХ-5. У нього фірмові грати радіатора у вигляді усмішки та вузькі фари.

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В основі кросовера лежить повністю нова задньопривідна платформа з поздовжнім розташуванням двигуна — її планують представити на новій Mazda 62022.

Уже відомо, що Mazda CX-60 2022 отримає 3,0-літрові шестициліндрові бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом потужністю до 400 к. с. Також кросоверу запропонують 2,5-літрову турбочетвірку, а згодом з'явиться гібридна модифікація.

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