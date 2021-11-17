Конкурент BMW X3 от Mazda рассекречен на первых фото
Mazda CX-60 – представитель нового семейства кроссоверов японской марки. Модель позиционируют, как премиальную.
В интернет попали фото Mazda CX-60 2022. Кроссовер Mazda засняли во время рекламной фотосессии в одной из стран южной Европы. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новая Mazda CX-60 дебютирует в следующем году. Это один из пяти кроссоверов, которые японская марка планирует представить до 2023 года. На днях показали первого представителя этого семейства — Mazda CX-50.
Mazda CX-60 2022 позиционируют, как премиальную модель для европейского и японского рынков. Она бросит вызов Audi Q5 и BMW X3. Автомобиль будет богато оснащен, а в отделке салона используют дорогие материалы.
Дизайн Mazda CX-60 знакомый – кроссовер напоминает модель СХ-5. У него фирменная решетка радиатора в виде улыбки и узкие фары.Важно
В основе кроссовера лежит полностью новая заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя – ее планируют представить на новой Mazda 6 2022.
Уже известно, что Mazda CX-60 2022 получит 3,0-литровые шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом мощностью до 400 л. с. Также кроссоверу предложат 2,5-литровую турбочетверку, а со временем появится и гибридная модификация.
Ранее Фокус рассказывал о первом автомобиле от Huawei. Это электрический кроссовер с запасом хода около 1000 км.