Aston Martin представил экономичного конкурента Bentley Bentayga и Porsche Cayenne

Гибрид Aston Martin DBX Straight-Six расходует в среднем 10,5 л/100 км. До сотни он разгоняется за 5,4 с.

Линейку Aston Martin DBX 2022 пополнила гибридная версия Straight-Six. Это самый экономичный кроссовер Aston Martin и он уже поступил в производство. Об этом сообщает сайт Motor1.

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В переводе с английского Straight-Six значит "рядная шестерка". Именно 3,0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем Mercedes-AMG оснастили кроссовер. Он развивает 435 л. с. и обладает крутящим моментом в 520 Н∙м, а в паре с ним работает небольшой 48-вольтный электромотор, добавляющий 22 л. с. и 250 Н∙м.

[ + – ] Расход топлива снижен до 10,5 л на 100 км Фото: Motor1.com

Гибрид Aston Martin DBX разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с и развивает 259 км/ч. Он, конечно, медленнее версии с 550-сильным V8, но и существенно экономичнее – расходует в среднем 10,5 л/100 км против 14,3 л у 4,0-литрового кроссовера.

От более мощной модификации новый Aston Martin DBX Straight-Six отличается внешне разве что колесами меньшего диаметра – 21 дюйм. Отделка салона и комплектация также не претерпели изменений.

[ + – ] Интерьер и комплектация не претерпели изменений Фото: Motor1.com

Купить Aston Martin DBX Straight-Six пока можно будет только в Китае. Там он стоит от 1,9 млн. юаней (297 400 долларов), то есть ощутимо дороже 4,0-литровой версии, которую оценили в 2,3 млн. юаней ($360 тыс.).

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Позже модель появится и в других странах, причем в Европе и США она будет дешевле. Ее основными конкурентами станут гибриды Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

Ранее Фокус рассказывал о новом гибридном кроссовере Toyota. Он расходует всего 3,6 л/100 км.