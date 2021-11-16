Первое авто от Huawei показали публике: это электрокар с запасом хода 1000 км

Производство электрокара от Huawei стартует в 2022 году. В проект вложили 184 млн. долларов.

В Китае презентовали электрокар Avatr 11. В его разработке приняла участие одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, а ее партнерами выступили Changan и производитель батарей CATL. Об этом пишет сайт Autohome.

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На фото показали предсерийный вариант Avatr 11, но китайский электрокар на 99% соответствует серийной модели. Она поступит в производство на заводе Changan уже во втором квартале 2022 года, причем кузова первых кроссоверов уже сварены. В проект инвестировали 1,172 млрд. юаней (184 млн. долларов).

[ + – ] Кроссовер разработали совместно с Changan и CATL Фото: autohome.com.cn

Новый Avatr 11 – большой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него тоненькие диодные фары и фонари, выдвижные дверные ручки и очень маленькое заднее стекло.

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Характеристики Avatr 11 рассекречены лишь частично. Известно, что до 100 км/ч он разгоняется за 4 с. Китайский кроссовер получит автопилот и очень большую аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт∙ч. С ней запас хода, скорее всего, превысит 1000 км.

[ + – ] Avatr 11 - большой купеобразный кроссовер [ + – ] Кроссовер получил большую батарею на 200 кВт∙ч [ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 4 с [ + – ] Заднее стекло кроссовера очень маленькое

Huawei – не первый производитель смартфонов, взявшийся за выпуск автомобилей. Ранее прототипы своих электрокаров показал Foxconn (он занимается сборкой iPhone), а еще первое авто недавно анонсировали в Xiaomi.

Также Фокус рассказывал о недорогом китайском электрокроссовере GAC с запасом хода в 1000 км. Он уже поступает в продажу.