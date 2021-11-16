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Первое авто от Huawei показали публике: это электрокар с запасом хода 1000 км

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Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Фото: autohome.com.cn | Производство электрокара стартует в 2022 году

Производство электрокара от Huawei стартует в 2022 году. В проект вложили 184 млн. долларов.

В Китае презентовали электрокар Avatr 11. В его разработке приняла участие одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, а ее партнерами выступили Changan и производитель батарей CATL. Об этом пишет сайт Autohome.

На фото показали предсерийный вариант Avatr 11, но китайский электрокар на 99% соответствует серийной модели. Она поступит в производство на заводе Changan уже во втором квартале 2022 года, причем кузова первых кроссоверов уже сварены. В проект инвестировали 1,172 млрд. юаней (184 млн. долларов).

Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Кроссовер разработали совместно с Changan и CATL
Фото: autohome.com.cn

Новый Avatr 11 – большой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него тоненькие диодные фары и фонари, выдвижные дверные ручки и очень маленькое заднее стекло.

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Характеристики Avatr 11 рассекречены лишь частично. Известно, что до 100 км/ч он разгоняется за 4 с. Китайский кроссовер получит автопилот и очень большую аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт∙ч. С ней запас хода, скорее всего, превысит 1000 км.

Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Avatr 11 - большой купеобразный кроссовер
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Кроссовер получил большую батарею на 200 кВт∙ч
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Разгон до 100 км/ч занимает 4 с
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Заднее стекло кроссовера очень маленькое
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11
Changan Avatr 11, Huawei Avatr 11, автомобиль Huawei, электромобиль Huawei, Avatr 11

Huawei – не первый производитель смартфонов, взявшийся за выпуск автомобилей. Ранее прототипы своих электрокаров показал Foxconn (он занимается сборкой iPhone), а еще первое авто недавно анонсировали в Xiaomi.

Также Фокус рассказывал о недорогом китайском электрокроссовере GAC с запасом хода в 1000 км. Он уже поступает в продажу.