Первое авто от Huawei показали публике: это электрокар с запасом хода 1000 км
Производство электрокара от Huawei стартует в 2022 году. В проект вложили 184 млн. долларов.
В Китае презентовали электрокар Avatr 11. В его разработке приняла участие одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, а ее партнерами выступили Changan и производитель батарей CATL. Об этом пишет сайт Autohome.
На фото показали предсерийный вариант Avatr 11, но китайский электрокар на 99% соответствует серийной модели. Она поступит в производство на заводе Changan уже во втором квартале 2022 года, причем кузова первых кроссоверов уже сварены. В проект инвестировали 1,172 млрд. юаней (184 млн. долларов).
Новый Avatr 11 – большой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него тоненькие диодные фары и фонари, выдвижные дверные ручки и очень маленькое заднее стекло.Важно
Характеристики Avatr 11 рассекречены лишь частично. Известно, что до 100 км/ч он разгоняется за 4 с. Китайский кроссовер получит автопилот и очень большую аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт∙ч. С ней запас хода, скорее всего, превысит 1000 км.
Huawei – не первый производитель смартфонов, взявшийся за выпуск автомобилей. Ранее прототипы своих электрокаров показал Foxconn (он занимается сборкой iPhone), а еще первое авто недавно анонсировали в Xiaomi.
Также Фокус рассказывал о недорогом китайском электрокроссовере GAC с запасом хода в 1000 км. Он уже поступает в продажу.