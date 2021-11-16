Перше авто від Huawei показали публіці: це електрокар із запасом ходу 1 000 км
Виробництво електрокара від Huawei стартує у 2022 році. У проєкт вклали 184 млн доларів.
У Китаї презентували електрокар Avatr 11. У розробці взяла участь одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій Huawei, а його партнерами стали Changan і виробник батарей CATL. Про це пише сайт Autohome.
На фото показали передсерійний варіант Avatr 11, але китайський електрокар відповідає на 99% серійній моделі. Вона надійде у виробництво на заводі Changan вже у другому кварталі 2022 року, причому кузови перших кросоверів уже зварені. У проєкт інвестували 1,172 млрд юанів (184 млн доларів).
Новий Avatr 11 — великий купе-кросовер з обтічним дизайном. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі, висувні дверні ручки та дуже маленьке заднє скло.Важливо
Характеристики Avatr 11 розсекречені лише частково. Відомо, що до 100 км/год він розганяється за 4 с. Китайський кросовер отримає автопілот і дуже велику акумуляторну батарею ємністю 200 кВт∙год. З нею запас ходу, швидше за все, перевищить 1 000 км.
Huawei — не перший виробник смартфонів, що взявся за випуск автомобілів. Раніше прототипи своїх електрокарів показав Foxconn (він займається складанням iPhone), а ще перше авто нещодавно анонсували у Xiaomi.
Також Фокус розповідав про недорогий китайський електрокросовер GAC із запасом ходу 1 000 км. Він уже надходить у продаж.