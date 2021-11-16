Перше авто від Huawei показали публіці: це електрокар із запасом ходу 1 000 км

Виробництво електрокара від Huawei стартує у 2022 році. У проєкт вклали 184 млн доларів.

У Китаї презентували електрокар Avatr 11. У розробці взяла участь одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій Huawei, а його партнерами стали Changan і виробник батарей CATL. Про це пише сайт Autohome.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото показали передсерійний варіант Avatr 11, але китайський електрокар відповідає на 99% серійній моделі. Вона надійде у виробництво на заводі Changan вже у другому кварталі 2022 року, причому кузови перших кросоверів уже зварені. У проєкт інвестували 1,172 млрд юанів (184 млн доларів).

[ + – ] Кросовер розробили спільно з Changan та CATL Фото: autohome.com.cn

Новий Avatr 11 — великий купе-кросовер з обтічним дизайном. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі, висувні дверні ручки та дуже маленьке заднє скло.

Важливо

Новий Suzuki SX4 2022 повністю розсекретили до прем'єри

Характеристики Avatr 11 розсекречені лише частково. Відомо, що до 100 км/год він розганяється за 4 с. Китайський кросовер отримає автопілот і дуже велику акумуляторну батарею ємністю 200 кВт∙год. З нею запас ходу, швидше за все, перевищить 1 000 км.

[ + – ] Avatr 11 — великий купеподібний кросовер [ + – ] Кросовер отримав велику батарею на 200 кВт∙год [ + – ] Розгін до 100 км/год займає 4 с. [ + – ] Заднє скло кросовера дуже маленьке

Huawei — не перший виробник смартфонів, що взявся за випуск автомобілів. Раніше прототипи своїх електрокарів показав Foxconn (він займається складанням iPhone), а ще перше авто нещодавно анонсували у Xiaomi.

Також Фокус розповідав про недорогий китайський електрокросовер GAC із запасом ходу 1 000 км. Він уже надходить у продаж.