Aston Martin представив економічного конкурента Bentley Bentayga та Porsche Cayenne

Гібрид Aston Martin DBX Straight-Six витрачає загалом 10,5 л/100 км. До сотні він розганяється за 5,4 с.

Лінійку Aston Martin DBX 2022 поповнила гібридна версія Straight-Six. Це найекономічніший кросовер Aston Martin, і він уже надійшов у виробництво. Про це повідомляє сайт Motor1.

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У перекладі з англійської Straight-Six означає "рівна шістка". Саме 3,0-літровим шестициліндровим турбодвигуном Mercedes-AMG оснастили кросовер. Він розвиває 435 к. с. і має крутний момент в 520 Н∙м, а в парі з ним працює невеликий 48-вольтний електромотор, що додає 22 к. с. та 250 Н∙м.

[ + – ] Витрата палива знижено до 10,5 л на 100 км. Фото: Motor1.com

Гібрид Aston Martin DBX розганяється до 100 км/год за 5,4 с і розвиває 259 км/год. Він, звичайно, повільніший за версію з 550-сильним V8, але й суттєво економічніший – витрачає в середньому 10,5 л/100 км проти 14,3 л у 4,0-літрового кросовера.

Від потужнішої модифікації новий Aston Martin DBX Straight-Six відрізняється зовні хіба що колесами меншого діаметру — 21 дюйм. Оздоблення салону та комплектація також не зазнали змін.

[ + – ] Інтер'єр і комплектація не зазнали змін Фото: Motor1.com

Купити Aston Martin DBX Straight-Six поки що можна буде тільки в Китаї. Там він коштує від 1,9 млн юанів (297 400 доларів), тобто відчутно дорожче за 4,0-літрову версію, яку оцінили в 2,3 млн юанів ($360 тис.).

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Пізніше модель з'явиться і в інших країнах, причому в Європі та США вона буде дешевшою. Її основними конкурентами стануть гібриди Bentley Bentayga та Porsche Cayenne.

Раніше Фокус розповідав про новий гібридний кросовер Toyota. Він витрачає лише 3,6 л/100 км.