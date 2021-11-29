Обнаружен редчайший универсал BMW M5 E34: его оценили как новую Toyota Camry

Всего выпустили только 891 BMW M5 Touring. Универсал собран вручную и оснащен 340-сильной шестеркой.

В Норвегии на онлайн-аукцион eBay выставили раритетный BMW M5 Touring 1993 года. Коллекционный автомобиль оказался весьма недорогим – наивысшая ставка составляет всего 41 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт аукциона.

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[ + – ] Автомобиль оценили в 41 тыс. долларов Фото: ebay.com

Для BMW M5 Touring это очень невысокая цена, ведь как правило универсалы в хорошем состоянии продают минимум за $80 тыс. Эта модель действительно редкая, ведь всего выпустили только 891 такое авто. К тому же, именно M5 Touring – это последняя заряженная модель от BMW Motorsport, собираемая вручную.

[ + – ] Салон отделан кожей Nappa Фото: ebay.com

Универсал BMW M5 E34 оснащен 3,8-литровой рядной шестеркой мощностью 340 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

[ + – ] Под капотом - 340-сильная шестерка Фото: ebay.com

Конкретно этот автомобиль проехал уже 198 тыс. км, но его состояние очень неплохое. Кроме того, комплектация BMW M5 Touring весьма богатая, как для тех лет. Его салон отделан кожей Nappa, предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, люк, мощная аудиосистема и две подушки безопасности.

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