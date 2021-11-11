Стару 31-річну п'ятірку BMW продають з аукціону за ціною нової Toyota Prado

Alpina B10 BiTurbo — колекційна модель 90-х. Усього випустили 507 таких седанів.

У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer виставили BMW 5 Series E34 1990 року. Старий і непомітний з вигляду седан BMW хочуть продати за чималі 55 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Седан отримав обважування та антикрило Фото: carscoops.com

Справа в тому, що з молотка піде не проста п'ятірка BMW E34, а її лімітована заряджена версія Alpina B10 BiTurbo — свого роду альтернатива BMW M5. Усього випустили лише 507 таких седанів, і зараз це колекційний раритет.

Під капотом автомобіля – 3,4-літрова рядна шістка, доповнена двома турбінами Garrett T25. Вона розвиває 355 к. с. і має крутний момент 472 Н∙м. У парі з двигуном працює 5-ступенева механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,6 з, а максимальна швидкість дорівнює 290 км/год.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру, дерево та алькантару. Фото: carscoops.com

Тюнінг BMW 5 Series E34 також включає нові пружини, амортизатори Bilstein та збільшені до 343 мм гальмівні диски. Зовні седан відрізняється аеродинамічним обважуванням, заднім спойлером та 17-дюймовими дисками.

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В обробці салону використані шкіра, дерево та алькантара. Alpina B10 BiTurbo отримала спортивні сидіння з електроприводом, двозонний клімат-контроль, люк та потужну аудіосистему Blaupunkt.

[ + – ] Рядна 3,4-літрова шістка розвиває 355 к. с. Фото: carscoops.com

За 31 рік заряджений седан BMW Alpina проїхав лише 84 тис. км. Цьогоріч автомобілю перебрали двигун та замінили всі робочі рідини.

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