Старую 31-летнюю пятерку BMW продают с аукциона по цене новой Toyota Prado

Alpina B10 BiTurbo – коллекционная модель 90-х. Всего выпустили 507 таких седанов.

В США на онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили BMW 5 Series E34 1990 года. Старый и неприметный на вид седан BMW хотят продать за немалые 55 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Седан получил обвес и антикрыло Фото: carscoops.com

Дело в том, что с молотка уйдет не обычная пятерка BMW E34, а ее лимитированная заряженная версия Alpina B10 BiTurbo — своего рода альтернатива BMW M5. Всего выпустили только 507 таких седанов, и сейчас это коллекционный раритет.

Под капотом автомобиля – 3,4-литровая рядная шестерка, дополненная двумя турбинами Garrett T25. Она развивает 355 л. с. и обладает крутящим моментом в 472 Н∙м. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость равна 290 км/ч.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, дерево и алькантара Фото: carscoops.com

Тюнинг BMW 5 Series E34 также включает новые пружины, амортизаторы Bilstein и увеличенные до 343 мм тормозные диски. Внешне седан отличается аэродинамическим обвесом, задним спойлером и 17-дюймовыми дисками.

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В отделке салона использованы кожа, дерево и алькантара. Alpina B10 BiTurbo получила спортивные сиденья с электроприводом, двухзонный климат-контроль, люк и мощную аудиосистему Blaupunkt.

[ + – ] Рядная 3,4-литровая шестерка развивает 355 л. с. Фото: carscoops.com

За 31 год заряженный седан BMW Alpina проехал всего 84 тыс. км. В нынешнем году автомобилю перебрали двигатель и заменили все рабочие жидкости.

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