В Европе обнаружен редкий украинский ЛАЗ: его выставили на продажу

AeroLAZ – редкий специальный автобус для аэропорта. В Румынии его продают на запчасти.

В Румынии неожиданно нашли автобус AeroLAZ AX183D 2006 года. Это одна из самых редких серийных моделей Львовского автозавода и, тем более, удивительно обнаружить его в Европе. Объявление о продаже выставили на сайт Autoline.

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[ + – ] Автобус продают по запчастям

AeroLAZ – модель для аэропортов, перевозящая пассажиров от терминала к самолету. Всего выпущено чуть больше десятка таких автобусов, поэтому они считаются редкостью даже в Украине.

[ + – ] AeroLAZ оснащен 265-сильным турбодизелем и автоматической КПП

Известно, что в Румынию AeroLAZ AX183D попал после визита президента Траяна Бесеску в Украину. Во время посещения пограничного перехода Солотвино-Сигенту-Мармацией он осмотрел модели ЛАЗ и они его очень заинтересовали.

[ + – ] AeroLAZ - специальный автобус для аэропортов

AeroLAZ построен на базе городского автобуса ЛАЗ-183 CityLAZ и достигает 15 м в длину. Его кузов переделали под требования аэропортов – в частности, двери установлены с обеих сторон. В салоне — 140 мест, из которых только 17 — сидячие. Автобус оснащен 7,2-литровым турбодизелем Deutz стандарта Евро-2 мощностью 265 л. с. и автоматической КПП.

[ + – ] В салоне - 140 мест, из них только 17 - сидячие

Состояние AeroLAZ AX183D – не самое лучшие, он изрядно потрепан. Неудивительно, что автобус продают по запчастям.

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