В Европе обнаружен редкий украинский ЛАЗ: его выставили на продажу
AeroLAZ – редкий специальный автобус для аэропорта. В Румынии его продают на запчасти.
В Румынии неожиданно нашли автобус AeroLAZ AX183D 2006 года. Это одна из самых редких серийных моделей Львовского автозавода и, тем более, удивительно обнаружить его в Европе. Объявление о продаже выставили на сайт Autoline.
AeroLAZ – модель для аэропортов, перевозящая пассажиров от терминала к самолету. Всего выпущено чуть больше десятка таких автобусов, поэтому они считаются редкостью даже в Украине.
Известно, что в Румынию AeroLAZ AX183D попал после визита президента Траяна Бесеску в Украину. Во время посещения пограничного перехода Солотвино-Сигенту-Мармацией он осмотрел модели ЛАЗ и они его очень заинтересовали.
AeroLAZ построен на базе городского автобуса ЛАЗ-183 CityLAZ и достигает 15 м в длину. Его кузов переделали под требования аэропортов – в частности, двери установлены с обеих сторон. В салоне — 140 мест, из которых только 17 — сидячие. Автобус оснащен 7,2-литровым турбодизелем Deutz стандарта Евро-2 мощностью 265 л. с. и автоматической КПП.
Состояние AeroLAZ AX183D – не самое лучшие, он изрядно потрепан. Неудивительно, что автобус продают по запчастям.Важно
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