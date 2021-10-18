UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

В Украине продают ржавый 50-летний Ikarus по цене суперкара

1252
Ikarus 55 Lux, Ikarus 55, автобус Ikarus, Икарус 55, автобус Икарус
Фото: Carakoom | За Ikarus 55 Lux просят 225 тыс. долларов

В мире сохранилось всего несколько Ikarus 55. Сейчас это экспонаты музеев и частных коллекций.

В Крыму нашли раритетный Ikarus 55 Lux 1972 года. Туристический автобус несколько десятилетий простоял под открытым небом, а теперь его выставили на продажу по заоблачной цене в 225 тыс. долларов — как за новый Porsche 911 Turbo. Об этом пишет сайт Carakoom.

Ikarus 55 Lux, Ikarus 55, автобус Ikarus, Икарус 55, автобус Икарус
До наших дней сохранились единицы Ikarus 55
Фото: Carakoom

Это не шутка — столь высокая цена за ржавый Ikarus не на ходу объясняется редкостью модели. Хотя с 1955 по 1973 годы в Венгрии выпустили 7,5 тыс. автобусов, но до наших дней дошли единицы. Большинство из них эксплуатировались в СССР и были списаны и порезаны на металл в 80-х годах.

Ikarus 55 Lux, Ikarus 55, автобус Ikarus, Икарус 55, автобус Икарус
Особенность автобуса - салон повышенной комфортности
Фото: Carakoom

Конкретно этот Ikarus 55 Lux трудился в Ялте и проехал всего 163 тыс. км. Для рейсового автобуса это очень мало, поэтому не исключено, что он числился на балансе санатория или другого учреждения.

Ikarus 55 Lux, Ikarus 55, автобус Ikarus, Икарус 55, автобус Икарус
Автобус не на ходу, но полностью комплектный
Фото: Carakoom

Хотя общее состояние автобуса оставляет желать лучшего, он практически полностью оригинальный и без чужеродных деталей. Его 32-местный салон довольно неплохо сохранился – у сидений родная обивка.

Ikarus 55 Lux, Ikarus 55, автобус Ikarus, Икарус 55, автобус Икарус
Пробег Ikarus 55 Lux - 163 тыс. км
Фото: Carakoom

Lux – самая дорогая версия туристического Ikarus 55. Она отличается более комфортабельным салоном с мягкими креслами и 170-сильной модификацией 8,3-литрового дизеля Csepel.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили 28-летний мотоцикл Восход без пробега. Он до сих пор в заводской упаковке.