В Украине продают ржавый 50-летний Ikarus по цене суперкара

В мире сохранилось всего несколько Ikarus 55. Сейчас это экспонаты музеев и частных коллекций.

В Крыму нашли раритетный Ikarus 55 Lux 1972 года. Туристический автобус несколько десятилетий простоял под открытым небом, а теперь его выставили на продажу по заоблачной цене в 225 тыс. долларов — как за новый Porsche 911 Turbo. Об этом пишет сайт Carakoom.

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[ + – ] До наших дней сохранились единицы Ikarus 55 Фото: Carakoom

Это не шутка — столь высокая цена за ржавый Ikarus не на ходу объясняется редкостью модели. Хотя с 1955 по 1973 годы в Венгрии выпустили 7,5 тыс. автобусов, но до наших дней дошли единицы. Большинство из них эксплуатировались в СССР и были списаны и порезаны на металл в 80-х годах.

[ + – ] Особенность автобуса - салон повышенной комфортности Фото: Carakoom

Конкретно этот Ikarus 55 Lux трудился в Ялте и проехал всего 163 тыс. км. Для рейсового автобуса это очень мало, поэтому не исключено, что он числился на балансе санатория или другого учреждения.

[ + – ] Автобус не на ходу, но полностью комплектный Фото: Carakoom

Хотя общее состояние автобуса оставляет желать лучшего, он практически полностью оригинальный и без чужеродных деталей. Его 32-местный салон довольно неплохо сохранился – у сидений родная обивка.

[ + – ] Пробег Ikarus 55 Lux - 163 тыс. км Фото: Carakoom

Lux – самая дорогая версия туристического Ikarus 55. Она отличается более комфортабельным салоном с мягкими креслами и 170-сильной модификацией 8,3-литрового дизеля Csepel.

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