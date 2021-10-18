В Украине продают ржавый 50-летний Ikarus по цене суперкара
В мире сохранилось всего несколько Ikarus 55. Сейчас это экспонаты музеев и частных коллекций.
В Крыму нашли раритетный Ikarus 55 Lux 1972 года. Туристический автобус несколько десятилетий простоял под открытым небом, а теперь его выставили на продажу по заоблачной цене в 225 тыс. долларов — как за новый Porsche 911 Turbo. Об этом пишет сайт Carakoom.
Это не шутка — столь высокая цена за ржавый Ikarus не на ходу объясняется редкостью модели. Хотя с 1955 по 1973 годы в Венгрии выпустили 7,5 тыс. автобусов, но до наших дней дошли единицы. Большинство из них эксплуатировались в СССР и были списаны и порезаны на металл в 80-х годах.
Конкретно этот Ikarus 55 Lux трудился в Ялте и проехал всего 163 тыс. км. Для рейсового автобуса это очень мало, поэтому не исключено, что он числился на балансе санатория или другого учреждения.
Хотя общее состояние автобуса оставляет желать лучшего, он практически полностью оригинальный и без чужеродных деталей. Его 32-местный салон довольно неплохо сохранился – у сидений родная обивка.
Lux – самая дорогая версия туристического Ikarus 55. Она отличается более комфортабельным салоном с мягкими креслами и 170-сильной модификацией 8,3-литрового дизеля Csepel.
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