В Украине обнаружен старый 28-летний мотоцикл Восход в заводской упаковке

За почти три десятилетия владелец не проехал на Восход-3М-01 ни одного километра. Мотоцикл даже не распаковали.

В Украине обнаружили мотоцикл Восход-3М-01, простоявший 27 лет в гараже. Его даже не извлекли из заводской упаковки. Видео с капсулой времени опубликовал блогер Roma Urraco.

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[ + – ] Мотоцикл очень хорошо сохранился

Восход-3М-01 произведен в 1993 году и является одним из последних выпущенных мотоциклов этой модели. Финальная версия 3М-01 отличалась более мощным 15-сильным двигателем объемом 175 куб. см, а также одним глушителем, спортивным рулем и боковыми багажниками. Максимальная скорость байка – 105 км/ч.

[ + – ] Мотоцикл прошел только 2,7 км заводской обкатки

Мотоцикл приобрели в 1994 году и сразу же поставили в гараж. Владелец ни разу так и не выехал на нем на дорогу. На одометре Восход-3М-01 красуется пробег в 2,7 км, то есть байк прошел только заводскую обкатку.

Восход-3М-01 сейчас частично разобран и у него отсутствует задний фонарь. Мотоцикл полностью оригинальный, сохранилась и вся техническая документация к нему.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львовской области обнаружили 35-летнюю Волгу редкой серии без пробега. С момента покупки автомобиль простоял в гараже.