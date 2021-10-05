В Україні виявлено старий 28-річний мотоцикл "Схід" у заводській упаковці

За майже три десятиліття власник не проїхав на "Схід"-3М-01 жодного кілометра. Мотоцикл навіть не розпакували.

В Україні виявили мотоцикл "Схід"-3М-01, що простояв 27 років у гаражі. Його навіть не витягли із заводської упаковки. Відео з капсулою часу опублікував блогер Roma Urraco.

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[ + – ] Мотоцикл дуже добре зберігся

"Схід"-3М-01 зроблений у 1993 році та є одним із останніх випущених мотоциклів цієї моделі. Фінальна версія 3М-01 відрізнялася потужнішим 15-сильним двигуном об'ємом 175 куб. см, а також одним глушником, спортивним кермом і бічними багажниками. Максимальна швидкість байка — 105 км/год.

[ + – ] Мотоцикл пройшов тільки 2,7 км заводської обкатки

Мотоцикл придбали в 1994 році та відразу ж поставили в гараж. Власник жодного разу так і не виїхав на ньому на дорогу. На одометрі "Схід"-3М-01 красується пробіг у 2,7 км, тобто байк пройшов тільки заводську обкатку.

"Схід"-3М-01 зараз частково розібраний, і у нього відсутній задній ліхтар. Мотоцикл повністю оригінальний, збереглася й уся технічна документація до нього.

Раніше Фокус розповідав, що у Львівській області виявили 35-річну "Волгу" рідкісної серії без пробігу. З моменту покупки автомобіль простояв у гаражі.