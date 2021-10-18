В Україні продають іржавий 50-річний Ikarus за ціною суперкара
У світі збереглося лише кілька Ikarus 55. Зараз це експонати музеїв і приватних колекцій.
У Криму знайшли раритетний Ikarus 55 Lux 1972 року. Туристичний автобус кілька десятиліть простояв просто неба, а тепер його виставили на продаж за захмарною ціною у 225 тис. доларів — як за новий Porsche 911 Turbo. Про це пише сайт Carakoom.
Це не жарт — така висока ціна за іржавий Ikarus не на ходу пояснюється рідкістю моделі. Хоча з 1955 по 1973 роки в Угорщині випустили 7,5 тис. автобусів, але до наших днів дійшли одиниці. Більшість з них експлуатувалися в СРСР і були списані та порізані на метал у 80-х роках.
Саме цей Ikarus 55 Lux трудився в Ялті і проїхав усього 163 тис. км. Для рейсового автобуса це дуже мало, тому не виключено, що він був на балансі санаторію або іншої установи.
Хоча загальний стан автобуса залишає бажати кращого, він практично повністю оригінальний і без чужорідних деталей. Його 32-місцевий салон досить непогано зберігся — у сидінь рідна оббивка.
Lux — найдорожча версія туристичного Ikarus 55. Вона відрізняється більш комфортабельним салоном з м'якими кріслами і 170-сильною модифікацією 8,3-літрового дизеля Csepel.
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