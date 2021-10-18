В Україні продають іржавий 50-річний Ikarus за ціною суперкара

У світі збереглося лише кілька Ikarus 55. Зараз це експонати музеїв і приватних колекцій.

У Криму знайшли раритетний Ikarus 55 Lux 1972 року. Туристичний автобус кілька десятиліть простояв просто неба, а тепер його виставили на продаж за захмарною ціною у 225 тис. доларів — як за новий Porsche 911 Turbo. Про це пише сайт Carakoom.

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[ + – ] До наших днів збереглися одиниці Ikarus 55 Фото: Carakoom

Це не жарт — така висока ціна за іржавий Ikarus не на ходу пояснюється рідкістю моделі. Хоча з 1955 по 1973 роки в Угорщині випустили 7,5 тис. автобусів, але до наших днів дійшли одиниці. Більшість з них експлуатувалися в СРСР і були списані та порізані на метал у 80-х роках.

[ + – ] Особливість автобуса — салон підвищеної комфортності Фото: Carakoom

Саме цей Ikarus 55 Lux трудився в Ялті і проїхав усього 163 тис. км. Для рейсового автобуса це дуже мало, тому не виключено, що він був на балансі санаторію або іншої установи.

[ + – ] Автобус не на ходу, але повністю комплектний Фото: Carakoom

Хоча загальний стан автобуса залишає бажати кращого, він практично повністю оригінальний і без чужорідних деталей. Його 32-місцевий салон досить непогано зберігся — у сидінь рідна оббивка.

[ + – ] Пробіг Ikarus 55 Lux — 163 тис. км Фото: Carakoom

Lux — найдорожча версія туристичного Ikarus 55. Вона відрізняється більш комфортабельним салоном з м'якими кріслами і 170-сильною модифікацією 8,3-літрового дизеля Csepel.

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