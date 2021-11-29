Свыше десятка редких ретро-авто нашли в заброшенном сарае (видео)

Коллекция автомобилей включает раритетные модели 60-70-х годов.

В американском штате Вашингтон обнаружили целую коллекцию заброшенных ретро-автомобилей. Культовые американские масл-кары припадают пылью в старом сарае посреди леса. Этому посвятили видео Youtube-канала DezzysSpeedShop.

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Автомобили действительно ценные и некоторые из них – настоящие раритеты. В частности, обнаружены два Plymouth GTX в редкой заряженной версии с 7,2-литровым 375-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Ценными являются Pontiac GTO 1970 года в лимитированной серии The Judge с 6,6-литровым V8 на 370 л. с. и 335-сильный Dodge Challenger R/T.

[ + – ] Заброшенные авто [ + – ] Pontiac GTO The Judge [ + – ] Chevrolet Camaro и Chevelle [ + – ] Plymouth Barracuda [ + – ] Chevrolet Camaro

А Plymouth Barracuda собрали целых три штуки, причем разных лет и модификаций. Кроме того, на фото и видео можно узнать по два Chevrolet Camaro и Chevelle, Ford Mustang 1968 года и универсал Chevrolet Bel Air Nomad 1957 года. Даже утилитарный фургон Ford F-100 сейчас ценится коллекционерами.

[ + – ] Автомобили требуют реставрации

Автомобили покрыты слоем пыли и далеко не в самом лучшем состоянии – все они требуют реставрации. Впрочем, запчасти к этим моделям найти несложно, а после восстановления масл-кары наверняка продадут за немалые деньги.

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