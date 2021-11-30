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Виявлено найшвидшу "Ладу" у світі: 600 сил і 2,5 с до сотні (відео)

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ВАЗ-2107, Лада, тюнінг Лади, тюнінг ВАЗ-2107
Фото: скриншот/YouTube | За основу взято ралійну версію ВАЗ-2107

Стара "Лада" пройшла серйозний тюнінг. Характеристики ВАЗ-2107 вражають.

Цей ВАЗ-2107 може тягатися з суперкарами. Як не дивно, виявили його в США, а якщо точніше – у Маяамі. Про унікальний автомобіль розповіли на Youtube-каналі "ПриветТачка".

ВАЗ-2107, Лада, тюнінг Лади, тюнінг ВАЗ-2107
Седан оснащений 600-сильним турбомотором Toyota 2JZ
Фото: скриншот/YouTube

Тюнінг "Лади" зробив уродженець Угорщини, який переїхав до Штатів. Причому до доробки автомобіля він підійшов дуже ґрунтовно. За основу взяв не просту сімку ВАЗ, а її спеціальний ралійний варіант, підготовлений для угорського чемпіонату.

ВАЗ-2107, Лада, тюнінг Лади, тюнінг ВАЗ-2107
Автомобіль прописаний у Маямі
Фото: скриншот/YouTube

Під капотом ховається 3,0-літровий турбомотор 2JZ від Toyota Supra. Його розігнали до 600 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає лише 2,5 с – на рівні Bugatti Chiron. Стартує тюнінгований ВАЗ-2107 із ефектним пробуксуванням.

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"Лада" також отримала 6-ступінчасту механічну КПП від Nissan 350Z і задній міст від Ford Mustang. Також доопрацювали підвіску, встановили ефективніші гальма та дорогу гуму.

ВАЗ-2107 стартує до сотні за 2,5 с

Вигляд має ВАЗ-2107 дуже ефектний – із розширеними колісними арками, спойлером і повітрозабірником на капоті. У салоні з'явилися спортивні ковшеподібні крісла та трубчастий каркас безпеки, а ось оздоблення немає.

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