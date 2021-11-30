Виявлено найшвидшу "Ладу" у світі: 600 сил і 2,5 с до сотні (відео)
Стара "Лада" пройшла серйозний тюнінг. Характеристики ВАЗ-2107 вражають.
Цей ВАЗ-2107 може тягатися з суперкарами. Як не дивно, виявили його в США, а якщо точніше – у Маяамі. Про унікальний автомобіль розповіли на Youtube-каналі "ПриветТачка".
Тюнінг "Лади" зробив уродженець Угорщини, який переїхав до Штатів. Причому до доробки автомобіля він підійшов дуже ґрунтовно. За основу взяв не просту сімку ВАЗ, а її спеціальний ралійний варіант, підготовлений для угорського чемпіонату.
Під капотом ховається 3,0-літровий турбомотор 2JZ від Toyota Supra. Його розігнали до 600 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає лише 2,5 с – на рівні Bugatti Chiron. Стартує тюнінгований ВАЗ-2107 із ефектним пробуксуванням.Важливо
"Лада" також отримала 6-ступінчасту механічну КПП від Nissan 350Z і задній міст від Ford Mustang. Також доопрацювали підвіску, встановили ефективніші гальма та дорогу гуму.
Вигляд має ВАЗ-2107 дуже ефектний – із розширеними колісними арками, спойлером і повітрозабірником на капоті. У салоні з'явилися спортивні ковшеподібні крісла та трубчастий каркас безпеки, а ось оздоблення немає.
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