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Українська Porsche: опубліковано фото унікального спорткара ЗАЗ

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ЗАЗ-1104, спорткар ЗАЗ, ЗАЗ, прототип ЗАЗ
Фото: Рамблер | ЗАЗ-1104 — невеликий передньомоторний спорткар

ЗАЗ-1104 — проєкт двомісного спортивного купе з 1,6-літровим двигуном. Авто створили у 80-х в єдиному екземплярі.

В інтернет потрапили фото єдиного свого роду прототипу ЗАЗ-1104. Спортивний автомобіль має дуже нетиповий вид на тлі інших моделей Запорізького автозаводу. Про це пише Auto.rambler.

Двомісний спортивний автомобіль створили у Запоріжжі у 80-х роках. Купе ЗАЗ-1104 могло стати бюджетним конкурентом Porsche 924 і Toyota MR2 — популярних спортивних моделей тих років.

Дизайн ЗАЗ-1104 розробив інженер Володимир Стешенко, і для свого часу він був досить сучасним. У незграбному зовнішньому вигляді проглядаються риси Pontiac Fiero і тієї ж Toyota MR2.

ЗАЗ-1104, спорткар ЗАЗ, ЗАЗ, прототип ЗАЗ
Купе планувати оснастити 1,6-літровим двигуном
Фото: Рамблер

В основі спорткара лежить трубчаста рама, а кузовні панелі виконані зі склопластику. Прототип ЗАЗ-1104 був передньомоторним і його планували оснастити 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном (очевидно ВАЗ) та 5-ступінчастою механічною КПП.

Утім, ЗАЗ-1104 ніколи не оснастили мотором — далі, ніж макет, справа не пішла. Автомобіль мав мало шансів потрапити на конвеєр, адже навіть запуск Таврії у виробництво затягнувся на довгі роки.

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