Українська Porsche: опубліковано фото унікального спорткара ЗАЗ

ЗАЗ-1104 — проєкт двомісного спортивного купе з 1,6-літровим двигуном. Авто створили у 80-х в єдиному екземплярі.

В інтернет потрапили фото єдиного свого роду прототипу ЗАЗ-1104. Спортивний автомобіль має дуже нетиповий вид на тлі інших моделей Запорізького автозаводу. Про це пише Auto.rambler.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Двомісний спортивний автомобіль створили у Запоріжжі у 80-х роках. Купе ЗАЗ-1104 могло стати бюджетним конкурентом Porsche 924 і Toyota MR2 — популярних спортивних моделей тих років.

Дизайн ЗАЗ-1104 розробив інженер Володимир Стешенко, і для свого часу він був досить сучасним. У незграбному зовнішньому вигляді проглядаються риси Pontiac Fiero і тієї ж Toyota MR2.

[ + – ] Купе планувати оснастити 1,6-літровим двигуном Фото: Рамблер

В основі спорткара лежить трубчаста рама, а кузовні панелі виконані зі склопластику. Прототип ЗАЗ-1104 був передньомоторним і його планували оснастити 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном (очевидно ВАЗ) та 5-ступінчастою механічною КПП.

Утім, ЗАЗ-1104 ніколи не оснастили мотором — далі, ніж макет, справа не пішла. Автомобіль мав мало шансів потрапити на конвеєр, адже навіть запуск Таврії у виробництво затягнувся на довгі роки.

Важливо

В Україні представлений семимісний електрокросовер Mercedes-Benz: характеристики і ціни

Раніше в Україні знайшли рідкісний прототип Таврії — ЗАЗ-1102 Перспектива. Він зберігся в одному-єдиному екземплярі та навіть на ходу.

Також Фокус писав про новий мотоцикл Dnepr. Відому українську модель відродять вже в електричному форматі.