В Україні представлений семимісний електрокросовер Mercedes-Benz: характеристики і ціни

Mercedes-Benz EQB запропонований у версіях потужністю 228 та 292 к. с. Запас ходу сягає 419 км.

Кросовер Mercedes-Benz EQB наразі продається і в Україні. Електромобіль доступний для замовлення за ціною від 45465 євро, повідомляє українське представництво Mercedes-Benz.

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[ + – ] Електрокар запропонують у двох повнопривідних версіях Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz EQB 2022 – електрична версія кросовера GLB. Відрізнити його від бензинових та дизельних побратимів можна за зміненою передньою частиною та ліхтарями на всю ширину кузова.

Салон Mercedes-Benz EQB також знайомий з GLB. Віртуальний щиток приладів та дисплей мультимедіа згруповані разом, а передня панель отримала яскраве підсвічування. Базова комплектація включає навігацію, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

[ + – ] Передня панель Mercedes-Benz EQB отримала яскраве підсвічування Фото: Mercedes-Benz

Електрокросовер пропонують у версіях на 5 і 7 місць, а сидіння другого ряду оснащені горизонтальним регулюванням. Об'єм багажника відсіку становить 495-1710 л у п'ятимісній версії та 465-1620 л – у семимісній.

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Електрокар Mercedes-Benz EQB в Україні спочатку буде доступний тільки з повним приводом. Потужність базової версії EQB300 4MATIC – 228 к. с., А варіанти EQB350 4MATIC (від 47 589 євро) — 292 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8 і 6,2, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 162 км/год в обох модифікаціях.

[ + – ] Запропоновано версії на 5 та 7 місць Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes-Benz EQB отримав батарею ємністю 66,5 кВтг. Запас ходу становить 419 км, незалежно від версії. Зарядити електрокар у домашніх умовах можна приблизно за 6 годин, а зарядка на 80% у швидкому режимі займає 32 хвилини

Характеристики Mercedes-Benz GLB EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC Система приводу Повний привід Електродвигуни на передній/задній осях Тип Асинхронний електродвигун (ASM)/ електродвигун з постійними магнітами (PSM) Потужність (макс. значення) кВт 168 215 Крутний момент (макс. значення) Н•м 390 520 Пришвидшення 0–100 км/год с 8 6,2 Максимальна швидкість км/год 160 Корисна ємність акумуляторної батареї (NEDC) кВт•год/100 км 66,5 Споживання в комбінованому циклі (NEDC) кВт•год/100 км 16,2 16,2 Запас ходу (WLTP) км 419 419 Тривалість зарядження змінним струмом

год 5:45 5:45 Тривалість заряження постійним струмом (DC) від швидкої зарядної станції хв 32 32 Зарядження постійним струмом: запас ходу через 15 хвилин (WLTP) км до 150 до 150

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