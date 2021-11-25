В Україні представлений семимісний електрокросовер Mercedes-Benz: характеристики і ціни
Mercedes-Benz EQB запропонований у версіях потужністю 228 та 292 к. с. Запас ходу сягає 419 км.
Кросовер Mercedes-Benz EQB наразі продається і в Україні. Електромобіль доступний для замовлення за ціною від 45465 євро, повідомляє українське представництво Mercedes-Benz.
Новий Mercedes-Benz EQB 2022 – електрична версія кросовера GLB. Відрізнити його від бензинових та дизельних побратимів можна за зміненою передньою частиною та ліхтарями на всю ширину кузова.
Салон Mercedes-Benz EQB також знайомий з GLB. Віртуальний щиток приладів та дисплей мультимедіа згруповані разом, а передня панель отримала яскраве підсвічування. Базова комплектація включає навігацію, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.
Електрокросовер пропонують у версіях на 5 і 7 місць, а сидіння другого ряду оснащені горизонтальним регулюванням. Об'єм багажника відсіку становить 495-1710 л у п'ятимісній версії та 465-1620 л – у семимісній.Важливо
Електрокар Mercedes-Benz EQB в Україні спочатку буде доступний тільки з повним приводом. Потужність базової версії EQB300 4MATIC – 228 к. с., А варіанти EQB350 4MATIC (від 47 589 євро) — 292 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8 і 6,2, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 162 км/год в обох модифікаціях.
Кросовер Mercedes-Benz EQB отримав батарею ємністю 66,5 кВтг. Запас ходу становить 419 км, незалежно від версії. Зарядити електрокар у домашніх умовах можна приблизно за 6 годин, а зарядка на 80% у швидкому режимі займає 32 хвилини
|Характеристики Mercedes-Benz GLB
|EQB 300 4MATIC
|EQB 350 4MATIC
|Система приводу
|Повний привід
|Електродвигуни на передній/задній осях
|Тип
|Асинхронний електродвигун (ASM)/ електродвигун з постійними магнітами (PSM)
|Потужність (макс. значення)
|кВт
|168
|215
|Крутний момент (макс. значення)
|Н•м
|390
|520
|Пришвидшення 0–100 км/год
|с
|8
|6,2
|Максимальна швидкість
|км/год
|160
|Корисна ємність акумуляторної батареї (NEDC)
|кВт•год/100 км
|66,5
|Споживання в комбінованому циклі (NEDC)
|кВт•год/100 км
|16,2
|16,2
|Запас ходу (WLTP)
|км
|419
|419
|Тривалість зарядження змінним струмом
|год
|5:45
|5:45
|Тривалість заряження постійним струмом (DC) від швидкої зарядної станції
|хв
|32
|32
|Зарядження постійним струмом: запас ходу через 15 хвилин (WLTP)
|км
|до 150
|до 150
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