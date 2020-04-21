Новый Mercedes-Benz GLB презентовали в Украине

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Компания «АвтоКапитал» представила абсолютно новый универсальный внедорожник Mercedes-Benz GLB.

Благодаря мощным и экономичным четырехцилиндровым двигателям, современным вспомогательным системам водителя, информационно-развлекательной системе новая модель обладает всеми преимуществами компактных автомобилей Mercedes-Benz.

Готов к посадке: до семи мест

GLB является первым компактным автомобилем Mercedes-Benz, предлагающим третий ряд сидений с двумя дополнительными индивидуальными сиденьями. Третий ряд сидений обеспечивает пассажирам ростом до 1,68 метров комфортное расположение. Есть выдвижные подголовники, ремни безопасности, боковые подушки безопасности, которые также защищают пассажиров на третьем ряду сидений.

На третьем ряду есть 2 подстаканника между сиденьями, а также 2 отсека для хранения вещей, каждый из которых оснащен USB-портом. Сиденья можно опустить так, чтобы они находились на одном уровне с уровнем пола багажного отделения для увеличения багажного пространства.

Поскольку объем багажного пространства составляет от 560 до 1755, автомобиль может похвастаться качествами универсала. Второй ряд сидений можно регулировать в продольном направлении. Это позволяет увеличить багажное пространство дополнительно до 179 литров.

Курс на бездорожье: дизайн экстерьера

Мощные пропорции GLB подчеркивают дизайн, ориентированный на бездорожье. Вертикальная передняя часть кузова с эффектными фарами головного освещения указывает на присутствующие здесь «гены» внедорожника, как и короткие свесы спереди и сзади.

Выполненные стык в стык двери повышают удобство посадки в автомобиль, защищают дверные проёмы от загрязнения и повышают защиту при боковом ударе.

Алюминиевые детали: дизайн интерьера

Перед водителем располагается широкоэкранная приборная панель. Новой особенностью интерьера являются трубчатые элементы из алюминия с тремя круглыми центральными дефлекторами обдува. Под дефлекторами обдува находится панель управления системой климат-контроля, клавиши которой кажутся выточенными из цельного алюминиевого цилиндра.

Характер автомобиля акцентируется и на дверях – с помощью горизонтального поручня, который напоминает алюминиевую трубу.

В путь по горам и долинам: режим освещения Off-Road

Светодиодные фары головного освещения доступны для GLB в качестве опции, как и передние светодиодные противотуманные фары. Они рассеивают свет шире, чем основные фары головного освещения, и лучше освещают периферийные области. Их низкое положение в переднем бампере помогает снизить риск ослепления.

Полноприводные модели 4MATIC включают в себя технический пакет Off-Road. Эти модели оснащены специальной функцией освещения в условиях бездорожья. Так в темноте можно лучше распознавать препятствия. Габаритный фонарь светодиодных фар постоянно включается на скорости до 50 км/ч. Это позволяет распределять свет шире и ярче непосредственно перед автомобилем.

Вспомогательные системы

Благодаря улучшенным системам камер и радаров, GLB может прогнозировать ситуацию на дороге до 500 м вперед и может управляться частично автономно, например, благодаря настройке скорости перед поворотами. Появилась активная система контроля перестроения.

Спереди GLB оснащен стойками подвески McPherson, сзади – многорычажной осью с пружинами сжатия, на которую не воздействуют вибрации. Благодаря адаптивно регулируемой системе демпфирования водитель может переключаться между более комфортным и спортивным режимом.

У Mercedes-Benz GLB мощный компьютер, блестящие экраны и графика, настраиваемое изображение, цветной дисплей, навигация с дополненной реальностью, обучаемое программное обеспечение и голосовое управление, которое можно активировать с помощью фразы «Привет, Мерседес!».

Если потребуется чуть больше тяги: полный привод 4MATIC

GLB оборудован системой полного привода 4MATIC с изменяемым распределением крутящего момента. В распоряжении водителя имеются три режима для управления сцеплением полного привода: Эко/Комфорт, Спорт и Бездорожье, где сцепление полного привода работает в виде блокировки межосевого дифференциала.

Пакет для бездорожья Off-road

Помимо освещения для бездорожья технический пакет для бездорожья Off-road включает в себя дополнительный режим движения.

На мультимедийном дисплее можно отобразить анимацию дорожной ситуации. Реалистичное изображение степени уклона, угла крена и технических настроек помогает правильно оценить манёвр при движении.

Система контроля скорости при спуске автоматически поддерживает предварительно выбранную медленную скорость между 2 и 18 км/ч.

Мощные и экономичные двигатели

Новый GLB использует двухлитровые дизельные и бензиновые двигатели объемом 1,33 или 2 л., которые были полностью обновлены для нового поколения компактных моделей. По сравнению с предыдущим поколением они отличаются значительно более высокой мощностью, улучшенной экономичностью и экологичностью.

Стоимость автомобиля в Украине начинается от 990 083 грн. за Mercedes-Benz GLB 200 (от 33 494 евро по курсу НБУ).

www.mercedes-benz.ua