Єдиний у своєму роді: в Україні знайшли унікальний ЗАЗ

До наших днів дійшов лише один ЗАЗ «Перспектива». Тепер автомобіль відреставрують і він стане музейним експонатом.

В Україні виявлено рідкісний ЗАЗ "Перспектива". Автомобіль мав стати наступником Запорожця ще в середині 70-х, але так і не пішов у серію. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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[ + – ] До наших днів дійшов лише один прототип ЗАЗ Фото: Carakoom

Дводверний седан ЗАЗ-1102 Перспектива – компактна передньомоторна та передньопривідна малолітражка. Розробку проєкту розпочали ще в 1973 році, і для свого часу він був справді інноваційним – не поступався аналогам тих років на кшталт перших Volkswagen Polo та Ford Fiesta. За розмірами автомобіль можна порівняти із Запорожцем:

Довжина – 3700 мм

Ширина – 1540 мм

Висота – 1370 мм

[ + – ] Автомобіль не пішов у серію через недостатнє фінансування Фото: Carakoom

Важить невеликий автомобіль лише 700 кг. Ряд деталей салону та інших вузлів запозичені в Жигулів ВАЗ-2101. Примітно, що прототип оснащений іноземним двигуном та КПП.

Виробництво ЗАЗ Перспектива організувати не вдалося через недостатнє фінансування — завод продовжив випуск Запорожців. Згодом проєкт суттєво змінили і він еволюціонував у добре знайому нам Таврію, яка зберегла позначення ЗАЗ-1102.

[ + – ] Прототип оснащений іноземними двигуном та КПП Фото: Carakoom

Усього випустили лише три ЗАЗ Перспектива і лише одному авто вдалося дожити до наших днів. Його викупив та зберіг випробувач ЗАЗ Іван Кошкін. Він дуже беріг унікальний прототип і рідко виїжджав на ньому з гаража.

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Автомобіль загалом непогано зберігся, але на нього все одно чекає реставрація з перефарбуванням. Після її завершення ЗАЗ Перспектива стане експонатом музею "Машини часу" в Дніпрі.

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