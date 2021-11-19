Единственный в своем роде: в Украине нашли уникальный ЗАЗ
До наших дней дошел лишь один ЗАЗ Перспектива. Теперь автомобиль отреставрируют и он станет музейным экспонатом.
В Украине обнаружен редчайший ЗАЗ Перспектива. Автомобиль должен был стать преемником Запорожца еще в середине 70-х, но так и не пошел в серию. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Двухдверный седан ЗАЗ-1102 Перспектива – компактная переднемоторная и переднеприводная малолитражка. Разработку проекта начали еще в 1973 году, и для своего времени он был действительно инновационным – не уступал аналогам тех лет вроде первых Volkswagen Polo и Ford Fiesta. По размерам автомобиль сопоставим с Запорожцем:
- Длина – 3700 мм
- Ширина – 1540 мм
- Высота – 1370 мм
Весит небольшой автомобиль всего 700 кг. Ряд деталей салона и других узлов позаимствованы у Жигулей ВАЗ-2101. Примечательно, что прототип оснащен иностранными двигателем и КПП.
Производство ЗАЗ Перспектива организовать не удалось по причине недостаточного финансирования — завод продолжил выпуск Запорожцев. Со временем проект существенно изменили, и он эволюционировал в хорошо знакомую нам Таврию, сохранившую обозначение ЗАЗ-1102.
Всего выпустили только три ЗАЗ Перспектива и лишь одному авто удалось дожить до наших дней. Его выкупил и сохранил испытатель ЗАЗ Иван Кошкин. Он очень берег уникальный прототип и редко выезжал на нем из гаража.Важно
Автомобиль в общем неплохо сохранился, но его все равно ожидает реставрация с перекраской. После ее завершения ЗАЗ Перспектива станет экспонатом музея "Машины времени" в Днепре.
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