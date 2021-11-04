В Украине открылся нестандартный музей ретро-авто (видео)

Музей Old Cars Gallery обустроили в формате шоурума. Коллекция насчитывает свыше 20 редких авто.

В Украине стало на один автомобильный музей больше. В Днепре открылась экспозиция Old Cars Gallery. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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Автомузей получился весьма необычным. Дело в том, что его открыли в здании старого автосалона, а потому организован он в формате шоурума или галереи со стеклянными стенами.

[ + – ] Старейшие автомобили в коллекции - два Packard Eight Фото: Auto-consulting

На площади в 300 кв. м расположились свыше двух десятков ретро-авто, выпущенных в период с 20-х по 60-е годы прошлого века. Среди них есть и настоящие раритеты.

Старейшие экспонаты в коллекции – два Packard Eight 1925 и 1928 годов. Также автопром 30-х представлен Chrysler Imperial Eight 1933 года, британскими Jaguar SS 1936 года и Bentley 4 ¼ Litre (1939 г.).

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Больше всего в музее автомобилей Mercedes-Benz. Это довоенные кабриолеты Mercedes 170V, 230 и 320, а также более современные Mercedes-Benz 190 SL 1957 года и знаменитый 230 SL Pagoda (он знаком по фильму "Достучаться до небес").

[ + – ] В музее насчитывается более 20 редких авто

Среди других экспонатов – раритетный спорткар Jaguar XK150 1959 года, американские купе Chevrolet Bel Air и Cadillac Eldorado Brougham, редкие BMW 503 и 3200.

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