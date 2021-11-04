В Україні відкрився нестандартний музей ретро-авто (відео)

Музей Old Cars Gallery облаштували у форматі шоуруму. Колекція налічує понад 20 рідкісних авто.

В Україні стало на один автомобільний музей більше. У Дніпрі відкрилася експозиція Old Cars Gallery. Про це повідомляє Auto-Consulting.

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Автомузей вийшов дуже незвичайним. Справа в тому, що його відкрили у будівлі старого автосалону, а тому організовано його у форматі шоуруму чи галереї зі скляними стінами.

[ + – ] Найстаріші автомобілі в колекції — два Packard Eight Фото: Auto-consulting

На площі 300 кв. м розташувалися понад два десятки ретро-авто, випущених у період із 20-х по 60-ті роки минулого століття. Серед них є справжні раритети.

Найстаріші експонати в колекції — два Packard Eight 1925 та 1928 років. Також автопром 30-х представлений Chrysler Imperial Eight 1933, британськими Jaguar SS 1936 і Bentley 4 ¼ Litre (1939 р.).

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Найбільше у музеї автомобілів Mercedes-Benz. Це довоєнні кабріолети Mercedes 170V, 230 і 320, а також більш сучасні Mercedes-Benz 190 SL 1957 і знаменитий 230 SL Pagoda (він знайомий за фільмом "Достукатися до небес").

[ + – ] У музеї налічується понад 20 рідкісних авто

Серед інших експонатів — раритетний спорткар Jaguar XK150 1959, американські купе Chevrolet Bel Air і Cadillac Eldorado Brougham, рідкісні BMW 503 і 3200.

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