Колекційний раритет: у США продали з аукціону український позашляховик ЛуАЗ

В Америці український позашляховик — справжня рідкість. Не дивно, що його ціна в рази вища, ніж в Україні.

В американському штаті Вайомінг виставили на аукціон "ЛуАЗ-969М" Волинь 1994 року. Український позашляховик пішов із молотка за 7 500 доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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[ + – ] Український позашляховик пішов із молотка за $7 500 Фото: Carakoom

Така висока, за мірками ЛуАЗ, вартість обумовлена тим, що в США це справді раритет. Цілком можливо, що це єдиний такий позашляховик на американському континенті.

[ + – ] Автомобіль непогано зберігся, а його пробіг — 5 700 км. Фото: Carakoom

Швидше за все, ЛуАЗ-969М привезли до США з Європи, адже він постачався офіційно до низки країн і навіть отримав нагороду на автосалоні у Турині. Пробіг автомобіля —– всього 5 700 км. Він цілком оригінальний і загалом непогано зберігся, хіба що на кузові помітні невеликі осередки іржі.

[ + – ] ЛуАЗ оснащений 40-сильним двигуном від Запорожця. Фото: Carakoom

ЛуАЗ-969М Волинь — позашляховик Луцького автозаводу, що випускався з 1979 до 1996 року. Повнопривідний автомобіль з несучим кузовом і незалежною підвіскою всіх коліс використовував вузли й агрегати "Запорожця". Зокрема, ЗАЗ-968 запозичили 1,2-літровий двигун потужністю 40 к. с. і 4-ступінчасту механічну КПП. Максимальна швидкість ЛуАЗ-969М — 85 км/год.

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