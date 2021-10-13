В Європі 34-річний радянський УАЗ оцінили на рівні нової Toyota Corolla

УАЗ-469 доопрацьований італійськими тюнерами і оснащений дизельним двигуном. Пробіг позашляховика — 67,5 тис. км.

В Італії на продаж виставлено УАЗ-469 1987 року. За радянський позашляховик просять пристойні 18 тис. євро — як за нову Toyota Corolla. Оголошення опублікували на сайті AutoScout24.

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Настільки висока ціна пояснюється, перш за все, рідкістю УАЗ в Європі — там це певний колекційний раритет. Примітно, що потрапив в Італію позашляховик офіційно — свого часу місцеві офіційні, брати Мартореллі, налагодили імпорт радянських авто.

[ + – ] Вартість позашляховика — 18 тис. євро

Італійці не тільки продавали УАЗ-469, але і допрацьовували. Позашляховик оснастили економічнішим 2,5-літровим дизелем Peugeot потужністю 75 л. с. А ось 4-ступінчаста механічна КПП, повнопривідна трансмісія і ходова залишилися рідними.

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Крім того, тюнінг УАЗ включає установку позашляхової гуми і кенгурина, а в салоні замінили кермо і сидіння. Новий та м'який дах, а боковини прикрасили графікою.

[ + – ] УАЗ офіційно імпортували в Італію у 1987 році

За 34 роки УАЗ-469 проїхав лише 67 580 км і був, швидше, автомобілем вихідного дня. Позашляховик берегли і тримали в гаражі, і він зберіг рідну фарбу.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині виставили на продаж Москвич-407 1959 року. Коштує він як нова Skoda Fabia. А ще в Німеччині виявили покинуту колекцію з радянськими авто.