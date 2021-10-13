В Европе 34-летний советский УАЗ оценили на уровне новой Toyota Corolla
УАЗ-469 доработан итальянскими тюнерами и оснащен дизельным двигателем. Пробег внедорожника – 67,5 тыс. км.
В Италии на продажу выставлен УАЗ-469 1987 года. За советский внедорожник просят приличные 18 тыс. евро – как за новую Toyota Corolla. Объявление опубликовали на сайте AutoScout24.
Столь высокая цена объясняется, прежде всего, редкостью УАЗ в Европе – там это своего рода коллекционный раритет. Примечательно, что попал в Италию внедорожник официально – в свое время местные дилеры, братья Марторелли, наладили импорт советских авто.
Итальянцы не только продавали УАЗ-469, но и дорабатывали. Внедорожник оснастили более экономичным 2,5-литровым дизелем Peugeot мощностью 75 л. с. А вот 4-ступенчатая механическая КПП, полноприводная трансмиссия и ходовая остались родными.Важно
Кроме того, тюнинг УАЗ включает установку внедорожной резины и кенгурина, а в салоне заменили руль и сиденья. Новая и мягкая крыша, а боковины украсили графикой.
За 34 года УАЗ-469 проехал всего 67 580 км и был, скорее, автомобилем выходного дня. Внедорожник берегли и держали в гараже, и он сохранил родную краску.
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