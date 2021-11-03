Коллекционный раритет: в США продали с аукциона украинский внедорожник ЛуАЗ

В Америке украинский внедорожник – настоящая редкость. Неудивительно, что его цена в разы выше, чем в Украине.

В американском штате Вайоминг выставили на аукцион ЛуАЗ-969М Волынь 1994 года. Украинский внедорожник ушел с молотка за 7500 долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] Украинский внедорожник ушел с молотка за $7500 Фото: Carakoom

Столь высокая, по меркам ЛуАЗ, стоимость обусловлена тем, что в США это действительно раритет. Вполне возможно, что это единственный такой внедорожник на американском континенте.

[ + – ] Автомобиль неплохо сохранился, а его пробег - 5700 км Фото: Carakoom

Скорее всего, ЛуАЗ-969М привезли в США из Европы, ведь он поставлялся официально в ряд стран и даже получил награду на автосалоне в Турине. Пробег автомобиля – всего 5700 км. Он полностью оригинален и, в общем, неплохо сохранился, разве что на кузове заметны небольшие очаги ржавчины.

[ + – ] ЛуАЗ оснащен 40-сильным мотором от Запорожца Фото: Carakoom

ЛуАЗ-969М Волынь – внедорожник Луцкого автозавода, выпускавшийся с 1979 по 1996 годы. Полноприводной автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес использовал узлы и агрегаты "Запорожца". В частности, у ЗАЗ-968 позаимствовали 1,2-литровый двигатель мощностью 40 л. с. и 4-ступенчатую механическую КПП. Максимальная скорость ЛуАЗ-969М – 85 км/ч.

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