Обнаружена самая быстрая Лада в мире: 600 сил и 2,5 с до сотни (видео)

Старая Лада прошла серьезный тюнинг. Характеристики ВАЗ-2107 впечатляют.

Этот ВАЗ-2107 может тягаться с суперкарами. Как ни странно, обнаружили его в США, а если точнее – в Майяами. Об уникальном автомобиле рассказали на Youtube-канале ПриветТачка.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Седан оснащен 600-сильным турбомотором Toyota 2JZ Фото: скриншот/YouTube

Тюнинг Лады сделал уроженец Венгрии, переехавший в Штаты. Причем, к доработке автомобиля он подошел очень основательно. За основу он взял не простую семерку ВАЗ, а ее специальный раллийный вариант, подготовленный для венгерского чемпионата.

[ + – ] Автомобиль прописан в Майями Фото: скриншот/YouTube

Под капотом прячется 3,0-литровый турбомотор 2JZ от Toyota Supra. Его разогнали до внушительных 600 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 с – на уровне Bugatti Chiron. Стартует тюнингованный ВАЗ-2107 с эффектной пробуксовкой.

Важно

Рассекречен самый дорогой кроссовер BMW: у него нестандартный дизайн и 750 сил (видео)

Лада также получила 6-ступенчатую механическую КПП от Nissan 350Z и задний мост от Ford Mustang. Также доработали подвеску, установили более эффективные тормоза и дорогую резину.

[ + – ] ВАЗ-2107 стартует до сотни за 2,5 с

Выглядит ВАЗ-2107 весьма эффектно – с расширенными колесными арками, спойлером и воздухозаборником на капоте. В салоне появились спортивные ковшеобразные кресла и трубчатый каркас безопасности, а вот отделки нет.

Ранее Фокус писал о редком спорткаре ЗАЗ. Он мог стать дешевой альтернативой Porsche.