Обнаружена самая быстрая Лада в мире: 600 сил и 2,5 с до сотни (видео)
Старая Лада прошла серьезный тюнинг. Характеристики ВАЗ-2107 впечатляют.
Этот ВАЗ-2107 может тягаться с суперкарами. Как ни странно, обнаружили его в США, а если точнее – в Майяами. Об уникальном автомобиле рассказали на Youtube-канале ПриветТачка.
Тюнинг Лады сделал уроженец Венгрии, переехавший в Штаты. Причем, к доработке автомобиля он подошел очень основательно. За основу он взял не простую семерку ВАЗ, а ее специальный раллийный вариант, подготовленный для венгерского чемпионата.
Под капотом прячется 3,0-литровый турбомотор 2JZ от Toyota Supra. Его разогнали до внушительных 600 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 с – на уровне Bugatti Chiron. Стартует тюнингованный ВАЗ-2107 с эффектной пробуксовкой.Важно
Лада также получила 6-ступенчатую механическую КПП от Nissan 350Z и задний мост от Ford Mustang. Также доработали подвеску, установили более эффективные тормоза и дорогую резину.
Выглядит ВАЗ-2107 весьма эффектно – с расширенными колесными арками, спойлером и воздухозаборником на капоте. В салоне появились спортивные ковшеобразные кресла и трубчатый каркас безопасности, а вот отделки нет.
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